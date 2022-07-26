https://ria.ru/20220726/sdelka-1805160649.html
Министр обороны Турции сообщил о начале работы по продуктовой сделке
Министр обороны Турции сообщил о начале работы по продуктовой сделке - РИА Новости, 26.07.2022
Министр обороны Турции сообщил о начале работы по продуктовой сделке
Работа по продуктовой сделке началась, первое судно с зерном покинет украинские порты скоро, заявил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera министр обороны... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T18:20
2022-07-26T18:20
2022-07-26T19:22
в мире
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хулуси акар
министерство обороны турции
черное море
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КАИР, 26 июл — РИА Новости. Работа по продуктовой сделке началась, первое судно с зерном покинет украинские порты скоро, заявил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera министр обороны Турции Хулуси Акар.Он отметил, что представители России, Украины, Турции и ООН работают над тем, чтобы вывести его в море.По его словам, украинские лоцманы будут вести корабли с зерном по безопасным, разминированным маршрутам.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Кроме того, в Стамбуле заработал Совместный координационный центр, первые российские эксперты прибудут в Турцию в ближайшее время и начнут работу. Делегацию Москвы возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк.
https://ria.ru/20220726/erdogan-1805102689.html
https://ria.ru/20220725/lavrov-1804809572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия, украина, оон, хулуси акар, министерство обороны турции, черное море
18:20 26.07.2022 (обновлено: 19:22 26.07.2022)
Министр обороны Турции сообщил о начале работы по продуктовой сделке
Министр обороны Турции Акар сообщил о начале работы по продуктовой сделке