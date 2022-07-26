https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805100312.html

В ЕП заявили, что антироссийские санкции вредят Западу больше, чем Москве

В ЕП заявили, что антироссийские санкции вредят Западу больше, чем Москве - РИА Новости, 26.07.2022

В ЕП заявили, что антироссийские санкции вредят Западу больше, чем Москве

Депутат Европарламента Эникё Дьёри считает, что нельзя достичь мира санкциями, которые больше вредят Западу, чем России. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T15:52

2022-07-26T15:52

2022-07-26T15:52

россия

венгрия

китай

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Депутат Европарламента Эникё Дьёри считает, что нельзя достичь мира санкциями, которые больше вредят Западу, чем России.По словам депутата ЕП от Венгрии, Запад ввел санкции против РФ, веря, что это "изменит политику (президента РФ Владимира) Путина". При этом, по ее словам, даже британская газета Times отмечает, что Россия начинает приспосабливаться к новым условиям, а доходы растут из-за роста цен. Кроме того, по ее словам, ускоряется "сближение" России и Китая, что увеличивает дистанцию между этими двумя "блоками и западными партнерами"."Мы на стороне мира. Нельзя установить мир, вводя санкции, которые вредят нам больше, чем россиянам", - написала депутат в Twitter.Российские власти неоднократно говорили, что не видят трагедии в ухудшении отношений со странами Запада. В Москве отмечали, что страны, которые ввели против России санкции, – это далеко не весь мир, и есть множество возможностей взаимодействовать с теми, кто относится к сотрудничеству прагматично и вне призмы западных заявлений о желании победить в экономической войне.

https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805046499.html

россия

венгрия

китай

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россия, венгрия, китай, санкции в отношении россии