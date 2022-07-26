https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805088588.html
В Госдуме предложили ввести санкции против британских министров
В Госдуме предложили ввести санкции против британских министров - РИА Новости, 26.07.2022
В Госдуме предложили ввести санкции против британских министров
Ни одно санкционное действие Запада нельзя оставить без ответа, желательно отвечать больнее, санкции в адрес нескольких британских министров в ответ на внесение РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:05
2022-07-26T15:05
2022-07-26T16:00
в мире
россия
константин чуйченко
олег свириденко
великобритания
госдума рф
олег морозов
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ни одно санкционное действие Запада нельзя оставить без ответа, желательно отвечать больнее, санкции в адрес нескольких британских министров в ответ на внесение министра юстиции РФ Константина Чуйченко в санкционный список были бы уместны, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.Великобритания внесла в санкционный список российского министра юстиции Константина Чуйченко и его заместителя Олега Свириденко."Сегодня ни одно санкционное действие Запада нельзя оставлять без ответа. Это, если хотите, правило хорошего тона. Причем желательно отвечать больнее. Поэтому парочка-тройка британских министров "в обмен на Чуйченко" были бы очень уместны", — сказал Олег Морозов.По его словам, стоит найти министров, которые связаны с европейским бизнесом в России или состоят в "особых" отношениях с Украиной. "А еще лучше найти таких, которые аффилированы с европейским бизнесом, представленным в России. Равно как и замеченных в "особых" отношениях с Украиной. Полагаю, такие точно найдутся", — резюмировал он.
https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805057670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, константин чуйченко, олег свириденко, великобритания, госдума рф, олег морозов, санкции в отношении россии
15:05 26.07.2022 (обновлено: 16:00 26.07.2022)
В Госдуме предложили ввести санкции против британских министров
Депутат Морозов: санкции против британских министров в обмен на Чуйченко были бы уместны