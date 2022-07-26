https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805069356.html

Тюменский губернатор прокомментировал включение в санкционные списки

Тюменский губернатор прокомментировал включение в санкционные списки - РИА Новости, 26.07.2022

Тюменский губернатор прокомментировал включение в санкционные списки

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал свое включение в санкционные списки Великобритании словами словами "Ну наконец-то!". РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T14:29

2022-07-26T14:29

2022-07-26T14:34

александр богомаз

роман старовойт

глеб никитин

александр моор

политика

санкции в отношении россии

великобритания

брянская область

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ТЮМЕНЬ, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал свое включение в санкционные списки Великобритании словами словами "Ну наконец-то!".Великобритания внесла в санкционный список ряд российских губернаторов, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. Санкции затрагивают Моора, губернатора Брянской области Александра Богомаза, Курской области Романа Старовойта, Нижегородской области Глеба Никитина, Свердловской области Евгения Куйвашева, Челябинской области Алексея Текслера, Самарской области Дмитрия Азарова и других. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну."Ну наконец-то!" - сказал РИА Новости Моор, отвечая на вопрос, видел ли он список и скажется ли это на его работе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220726/sanktsii-1805063099.html

великобритания

брянская область

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр богомаз, роман старовойт, глеб никитин, александр моор, политика, санкции в отношении россии, великобритания, брянская область, курская область