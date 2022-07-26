https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805069356.html
Тюменский губернатор прокомментировал включение в санкционные списки
Тюменский губернатор прокомментировал включение в санкционные списки - РИА Новости, 26.07.2022
Тюменский губернатор прокомментировал включение в санкционные списки
Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал свое включение в санкционные списки Великобритании словами словами "Ну наконец-то!". РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:29
2022-07-26T14:29
2022-07-26T14:34
александр богомаз
роман старовойт
глеб никитин
александр моор
политика
санкции в отношении россии
великобритания
брянская область
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ТЮМЕНЬ, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал свое включение в санкционные списки Великобритании словами словами "Ну наконец-то!".Великобритания внесла в санкционный список ряд российских губернаторов, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. Санкции затрагивают Моора, губернатора Брянской области Александра Богомаза, Курской области Романа Старовойта, Нижегородской области Глеба Никитина, Свердловской области Евгения Куйвашева, Челябинской области Алексея Текслера, Самарской области Дмитрия Азарова и других. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну."Ну наконец-то!" - сказал РИА Новости Моор, отвечая на вопрос, видел ли он список и скажется ли это на его работе.
https://radiosputnik.ria.ru/20220726/sanktsii-1805063099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр богомаз, роман старовойт, глеб никитин, александр моор, политика, санкции в отношении россии, великобритания, брянская область, курская область
14:29 26.07.2022 (обновлено: 14:34 26.07.2022)
Тюменский губернатор прокомментировал включение в санкционные списки
Тюменский губернатор Моор о включении в санкционные списки Британии: "Ну наконец-то!"