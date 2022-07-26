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Лондон ввел санкции против Грэма Филлипса за освещение ситуации в Донбассе - РИА Новости, 26.07.2022
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Лондон ввел санкции против Грэма Филлипса за освещение ситуации в Донбассе
Лондон ввел санкции против Грэма Филлипса за освещение ситуации в Донбассе - РИА Новости, 26.07.2022
Лондон ввел санкции против Грэма Филлипса за освещение ситуации в Донбассе
Великобритания внесла в санкционный список британского видеоблогера Грэма Филлипса, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства во вторник. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:11
2022-07-26T14:14
в мире
грэм филлипс
украина
рига
служба безопасности украины
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список британского видеоблогера Грэма Филлипса, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства во вторник."Грэм Филлипс - видеоблогер, который создал и опубликовал медиа-контент, поддерживающий и пропагандирующий действия и политику, которые дестабилизируют Украину и подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины", - сказано там.Санкции включают заморозку счетов.Филлипс ─ британский подданный и ранее работал внештатным корреспондентом RТ на Украине. Во время своей работы на Украине дважды был задержан сотрудниками СБУ. В 2016 году Филлипса задерживали сотрудники латвийской полиции во время шествия легионеров СС в Риге.
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в мире, грэм филлипс, украина, рига, служба безопасности украины
14:11 26.07.2022 (обновлено: 14:14 26.07.2022)
 
Лондон ввел санкции против Грэма Филлипса за освещение ситуации в Донбассе

Лондон ввел санкции против видеоблогера Грэма Филлипса за освещение ситуации в Донбассе

© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкЖурналист Грэм Филлипс
Журналист Грэм Филлипс - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Журналист Грэм Филлипс. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список британского видеоблогера Грэма Филлипса, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства во вторник.
"Грэм Филлипс - видеоблогер, который создал и опубликовал медиа-контент, поддерживающий и пропагандирующий действия и политику, которые дестабилизируют Украину и подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины", - сказано там.
Санкции включают заморозку счетов.
Филлипс ─ британский подданный и ранее работал внештатным корреспондентом RТ на Украине. Во время своей работы на Украине дважды был задержан сотрудниками СБУ. В 2016 году Филлипса задерживали сотрудники латвийской полиции во время шествия легионеров СС в Риге.
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