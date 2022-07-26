https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805049279.html

Британия ввела санкции против премьера ДНР Хоценко

Британия ввела санкции против премьера ДНР Хоценко - РИА Новости, 26.07.2022

Британия ввела санкции против премьера ДНР Хоценко

Великобритания внесла в санкционный список председателя правительства ДНР Виталия Хоценко и первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:55

2022-07-26T13:55

2022-07-26T14:51

в мире

украина

донецкая народная республика

россия

великобритания

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список председателя правительства ДНР Виталия Хоценко и первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны во вторник."Виталий Павлович Хоценко - российский чиновник и политик, назначенный главой правительства так называемой Донецкой Народной Республики на востоке Украины в июне 2022 года. Хоценко является вовлеченным лицом в соответствии с Положением о санкциях в отношении России, ...поскольку он участвует и оказывает поддержку политике и действиям, которые дестабилизируют Украину и подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины", - сказано там."Владислав Гариевич Кузнецов является вовлеченным лицом в соответствии с Положением о санкциях в отношении России, ...поскольку... он несет ответственность, участвует и оказывает поддержку политике и действиям, которые дестабилизировали и дестабилизируют Украину, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805046499.html

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донецкая народная республика

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, донецкая народная республика, россия, великобритания, санкции в отношении россии