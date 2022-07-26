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Британия ввела санкции против премьера ДНР Хоценко - РИА Новости, 26.07.2022
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Британия ввела санкции против премьера ДНР Хоценко
Британия ввела санкции против премьера ДНР Хоценко - РИА Новости, 26.07.2022
Британия ввела санкции против премьера ДНР Хоценко
Великобритания внесла в санкционный список председателя правительства ДНР Виталия Хоценко и первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:55
2022-07-26T14:51
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
великобритания
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список председателя правительства ДНР Виталия Хоценко и первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны во вторник."Виталий Павлович Хоценко - российский чиновник и политик, назначенный главой правительства так называемой Донецкой Народной Республики на востоке Украины в июне 2022 года. Хоценко является вовлеченным лицом в соответствии с Положением о санкциях в отношении России, ...поскольку он участвует и оказывает поддержку политике и действиям, которые дестабилизируют Украину и подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины", - сказано там."Владислав Гариевич Кузнецов является вовлеченным лицом в соответствии с Положением о санкциях в отношении России, ...поскольку... он несет ответственность, участвует и оказывает поддержку политике и действиям, которые дестабилизировали и дестабилизируют Украину, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины", - говорится в документе.
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украина
донецкая народная республика
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в мире, украина, донецкая народная республика, россия, великобритания, санкции в отношении россии
13:55 26.07.2022 (обновлено: 14:51 26.07.2022)
 
Британия ввела санкции против премьера ДНР Хоценко

Британия ввела санкции против премьера ДНР Хоценко и зампреда правительства ЛНР Кузнецова

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Виталий Хоценко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список председателя правительства ДНР Виталия Хоценко и первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны во вторник.
"Виталий Павлович Хоценко - российский чиновник и политик, назначенный главой правительства так называемой Донецкой Народной Республики на востоке Украины в июне 2022 года. Хоценко является вовлеченным лицом в соответствии с Положением о санкциях в отношении России, ...поскольку он участвует и оказывает поддержку политике и действиям, которые дестабилизируют Украину и подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины", - сказано там.
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"Владислав Гариевич Кузнецов является вовлеченным лицом в соответствии с Положением о санкциях в отношении России, ...поскольку... он несет ответственность, участвует и оказывает поддержку политике и действиям, которые дестабилизировали и дестабилизируют Украину, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины", - говорится в документе.
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВеликобританияСанкции в отношении России
 
 
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