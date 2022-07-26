https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805046499.html

ЕС продлил санкции против России на шесть месяцев

ЕС продлил санкции против России на шесть месяцев - РИА Новости, 26.07.2022

ЕС продлил санкции против России на шесть месяцев

ЕС продлил на шесть месяцев - до 31 января 2023 года - санкции против РФ из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:47

2022-07-26T13:47

2022-07-26T14:53

в мире

евросоюз

санкции

россия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЕС продлил на шесть месяцев - до 31 января 2023 года - санкции против РФ из-за ситуации на Украине."Сегодня Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время действуют в отношении отдельных секторов экономики РФ, на шесть месяцев, до 31 января 2023 года", - говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.Экономические санкции ЕС, действующие уже более семи лет, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.

https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805020336.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, евросоюз, санкции, россия