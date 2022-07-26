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ЕС продлил санкции против России на шесть месяцев - РИА Новости, 26.07.2022
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ЕС продлил санкции против России на шесть месяцев
ЕС продлил санкции против России на шесть месяцев - РИА Новости, 26.07.2022
ЕС продлил санкции против России на шесть месяцев
ЕС продлил на шесть месяцев - до 31 января 2023 года - санкции против РФ из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:47
2022-07-26T14:53
в мире
евросоюз
санкции
россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЕС продлил на шесть месяцев - до 31 января 2023 года - санкции против РФ из-за ситуации на Украине."Сегодня Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время действуют в отношении отдельных секторов экономики РФ, на шесть месяцев, до 31 января 2023 года", - говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.Экономические санкции ЕС, действующие уже более семи лет, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.
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в мире, евросоюз, санкции, россия
13:47 26.07.2022 (обновлено: 14:53 26.07.2022)
 
ЕС продлил санкции против России на шесть месяцев

ЕС продлил санкции против России из-за ситуации на Украине на шесть месяцев

© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС в Брюсселе
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЕС продлил на шесть месяцев - до 31 января 2023 года - санкции против РФ из-за ситуации на Украине.
"Сегодня Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время действуют в отношении отдельных секторов экономики РФ, на шесть месяцев, до 31 января 2023 года", - говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 13:16
Великобритания расширила список антироссийских санкций
Экономические санкции ЕС, действующие уже более семи лет, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.
 
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