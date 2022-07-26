https://ria.ru/20220726/sanktsii-1804928158.html

В Европе признали, что исчерпали санкционные возможности

В Европе признали, что исчерпали санкционные возможности - РИА Новости, 26.07.2022

В Европе признали, что исчерпали санкционные возможности

Последний пакет санкций ЕС продемонстрировал исчерпание блоком своих возможностей по введению ограничений в отношении России, заявил французской газете Le Monde РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T07:50

2022-07-26T07:50

2022-07-26T17:22

в мире

санкции в отношении россии

евросоюз

россия

европа

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Последний пакет санкций ЕС продемонстрировал исчерпание блоком своих возможностей по введению ограничений в отношении России, заявил французской газете Le Monde неназванный дипломат.Европейский союз принял седьмой пакет санкций против России, при этом он не предполагает никаких серьезных мер, а призван лишь привести политику блока в соответствие с позицией его союзников, пишет издание. "Мы подошли к концу того, что могли сделать", — заявил Le Monde дипломатический источник.Так, 27 государств — членов ЕС не планируют добровольно отказываться от российского газа, так как справиться даже с текущими проблемами в поставках удается с трудом. При этом даже Польша и страны Прибалтики не готовы выкладывать на стол такое предложение, тем более что оно подчеркнуло бы разногласия внутри блока.Как говорится в материале, Европа стремилась к тому, чтобы ее санкции совпадали с ограничениями "Большой семерки": еще в конце июня эта группа стран отказались от российского золота. В то же время в новом пакете прописаны и послабления, указывает издание.Евросоюз ранее опубликовал документ в Официальном журнале ЕС, в котором перечислены лица и организации, включенные в новый санкционный список. В этот список попали мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, российские актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, фонд "Русский мир", Сбербанк и многие другие. Кроме того, Евросоюз с 22 июля ввел запрет на покупку, импорт или передачу российского золота и ювелирных украшений. Одобренные Советом ЕС санкции не затрагивают торговлю сельскохозяйственной продукцией, удобрениями и продовольствием.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, банки отключены от системы SWIFT, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, среди которых — эмбарго на уголь и нефть. Все это обернулось проблемами и для самого Запада, спровоцировав резкий рост цен на продукты и бензин.

https://ria.ru/20220726/sanktsii-1804918808.html

https://ria.ru/20220725/sanktsiy-1804803509.html

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в мире, санкции в отношении россии, евросоюз, россия, европа