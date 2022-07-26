07:50 26.07.2022 (обновлено: 17:22 26.07.2022)
В Европе признали, что исчерпали санкционные возможности
Le Monde: Евросоюз исчерпал свои возможности в санкционной борьбе с Россией
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Последний пакет санкций ЕС продемонстрировал исчерпание блоком своих возможностей по введению ограничений в отношении России, заявил французской газете Le Monde неназванный дипломат.
Европейский союз принял седьмой пакет санкций против России, при этом он не предполагает никаких серьезных мер, а призван лишь привести политику блока в соответствие с позицией его союзников, пишет издание.
"Мы подошли к концу того, что могли сделать", — заявил Le Monde дипломатический источник.
Так, 27 государств — членов ЕС не планируют добровольно отказываться от российского газа, так как справиться даже с текущими проблемами в поставках удается с трудом. При этом даже Польша и страны Прибалтики не готовы выкладывать на стол такое предложение, тем более что оно подчеркнуло бы разногласия внутри блока.
Как говорится в материале, Европа стремилась к тому, чтобы ее санкции совпадали с ограничениями "Большой семерки": еще в конце июня эта группа стран отказались от российского золота. В то же время в новом пакете прописаны и послабления, указывает издание.
Евросоюз ранее опубликовал документ в Официальном журнале ЕС, в котором перечислены лица и организации, включенные в новый санкционный список. В этот список попали мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, российские актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, фонд "Русский мир", Сбербанк и многие другие. Кроме того, Евросоюз с 22 июля ввел запрет на покупку, импорт или передачу российского золота и ювелирных украшений. Одобренные Советом ЕС санкции не затрагивают торговлю сельскохозяйственной продукцией, удобрениями и продовольствием.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, банки отключены от системы SWIFT, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, среди которых — эмбарго на уголь и нефть. Все это обернулось проблемами и для самого Запада, спровоцировав резкий рост цен на продукты и бензин.