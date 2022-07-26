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В Европе признали, что исчерпали санкционные возможности - РИА Новости, 26.07.2022
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В Европе признали, что исчерпали санкционные возможности
В Европе признали, что исчерпали санкционные возможности - РИА Новости, 26.07.2022
В Европе признали, что исчерпали санкционные возможности
Последний пакет санкций ЕС продемонстрировал исчерпание блоком своих возможностей по введению ограничений в отношении России, заявил французской газете Le Monde РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T07:50
2022-07-26T17:22
в мире
санкции в отношении россии
евросоюз
россия
европа
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Последний пакет санкций ЕС продемонстрировал исчерпание блоком своих возможностей по введению ограничений в отношении России, заявил французской газете Le Monde неназванный дипломат.Европейский союз принял седьмой пакет санкций против России, при этом он не предполагает никаких серьезных мер, а призван лишь привести политику блока в соответствие с позицией его союзников, пишет издание. "Мы подошли к концу того, что могли сделать", — заявил Le Monde дипломатический источник.Так, 27 государств — членов ЕС не планируют добровольно отказываться от российского газа, так как справиться даже с текущими проблемами в поставках удается с трудом. При этом даже Польша и страны Прибалтики не готовы выкладывать на стол такое предложение, тем более что оно подчеркнуло бы разногласия внутри блока.Как говорится в материале, Европа стремилась к тому, чтобы ее санкции совпадали с ограничениями "Большой семерки": еще в конце июня эта группа стран отказались от российского золота. В то же время в новом пакете прописаны и послабления, указывает издание.Евросоюз ранее опубликовал документ в Официальном журнале ЕС, в котором перечислены лица и организации, включенные в новый санкционный список. В этот список попали мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, российские актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, фонд "Русский мир", Сбербанк и многие другие. Кроме того, Евросоюз с 22 июля ввел запрет на покупку, импорт или передачу российского золота и ювелирных украшений. Одобренные Советом ЕС санкции не затрагивают торговлю сельскохозяйственной продукцией, удобрениями и продовольствием.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, банки отключены от системы SWIFT, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, среди которых — эмбарго на уголь и нефть. Все это обернулось проблемами и для самого Запада, спровоцировав резкий рост цен на продукты и бензин.
https://ria.ru/20220726/sanktsii-1804918808.html
https://ria.ru/20220725/sanktsiy-1804803509.html
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в мире, санкции в отношении россии, евросоюз, россия, европа
07:50 26.07.2022 (обновлено: 17:22 26.07.2022)
 
В Европе признали, что исчерпали санкционные возможности

Le Monde: Евросоюз исчерпал свои возможности в санкционной борьбе с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Последний пакет санкций ЕС продемонстрировал исчерпание блоком своих возможностей по введению ограничений в отношении России, заявил французской газете Le Monde неназванный дипломат.
Европейский союз принял седьмой пакет санкций против России, при этом он не предполагает никаких серьезных мер, а призван лишь привести политику блока в соответствие с позицией его союзников, пишет издание.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 02:28
NI: Россия купается в деньгах, пока Запад страдает от проблем из-за санкций
"Мы подошли к концу того, что могли сделать", — заявил Le Monde дипломатический источник.
Так, 27 государств — членов ЕС не планируют добровольно отказываться от российского газа, так как справиться даже с текущими проблемами в поставках удается с трудом. При этом даже Польша и страны Прибалтики не готовы выкладывать на стол такое предложение, тем более что оно подчеркнуло бы разногласия внутри блока.
Как говорится в материале, Европа стремилась к тому, чтобы ее санкции совпадали с ограничениями "Большой семерки": еще в конце июня эта группа стран отказались от российского золота. В то же время в новом пакете прописаны и послабления, указывает издание.
Евросоюз ранее опубликовал документ в Официальном журнале ЕС, в котором перечислены лица и организации, включенные в новый санкционный список. В этот список попали мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, российские актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, фонд "Русский мир", Сбербанк и многие другие. Кроме того, Евросоюз с 22 июля ввел запрет на покупку, импорт или передачу российского золота и ювелирных украшений. Одобренные Советом ЕС санкции не затрагивают торговлю сельскохозяйственной продукцией, удобрениями и продовольствием.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, банки отключены от системы SWIFT, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, среди которых — эмбарго на уголь и нефть. Все это обернулось проблемами и для самого Запада, спровоцировав резкий рост цен на продукты и бензин.
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 15:26
Чижов призвал не переоценивать седьмой пакет санкций против России
 
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