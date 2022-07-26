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NI: Россия купается в деньгах, пока Запад страдает от проблем из-за санкций - РИА Новости, 26.07.2022
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NI: Россия купается в деньгах, пока Запад страдает от проблем из-за санкций
NI: Россия купается в деньгах, пока Запад страдает от проблем из-за санкций - РИА Новости, 26.07.2022
NI: Россия купается в деньгах, пока Запад страдает от проблем из-за санкций
Западные санкции не смогли развалить российскую экономику, констатирует американское издание The National Interest. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T02:28
2022-07-26T05:41
владимир путин
россия
украина
донбасс
европа
сша
санкции
в мире
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Западные санкции не смогли развалить российскую экономику, констатирует американское издание The National Interest.Во втором квартале нынешнего года профицит внешней торговли России составил рекордные 70,1 миллиарда долларов. Рубль показал завидную устойчивость, добравшись до значений 2015 года по отношению к евро. И помогают такому успеху высокие цены на товары и способность России экспортировать нефть, газ, зерно и золото.Европейские страны, в свою очередь, после введения санкций столкнулись с двойной проблемой: им не хватает топлива из-за сокращения поставок из России, а рост цен на энергоносители подстегивает инфляцию.Ограничения, говорится в материале, приносят больше проблем всему миру, чем самой России. С экономической точки зрения страна "ни на грамм не пострадала", резюмирует The National Interest.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, банки отключены от системы SWIFT, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, среди которых — эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
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владимир путин, россия, украина, донбасс, европа, сша, санкции, в мире
02:28 26.07.2022 (обновлено: 05:41 26.07.2022)
 
NI: Россия купается в деньгах, пока Запад страдает от проблем из-за санкций

NI: Россия добилась рекордного профицита в условия санкционного давления со стороны Запада

© Depositphotos / valphotoРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Depositphotos / valphoto
Российский рубль. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Западные санкции не смогли развалить российскую экономику, констатирует американское издание The National Interest.
Во втором квартале нынешнего года профицит внешней торговли России составил рекордные 70,1 миллиарда долларов. Рубль показал завидную устойчивость, добравшись до значений 2015 года по отношению к евро. И помогают такому успеху высокие цены на товары и способность России экспортировать нефть, газ, зерно и золото.
Европейские страны, в свою очередь, после введения санкций столкнулись с двойной проблемой: им не хватает топлива из-за сокращения поставок из России, а рост цен на энергоносители подстегивает инфляцию.
Ограничения, говорится в материале, приносят больше проблем всему миру, чем самой России. С экономической точки зрения страна "ни на грамм не пострадала", резюмирует The National Interest.
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 22:33
Le Figaro: Европа повторила английскую ошибку Наполеона в отношении России
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, банки отключены от системы SWIFT, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, среди которых — эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
 
Владимир ПутинРоссияУкраинаДонбассЕвропаСШАСанкцииВ мире
 
 
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