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Самарский НОЦ "Инженерия будущего" и "Сириус" расширяют сотрудничество - РИА Новости, 26.07.2022
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Самарский НОЦ "Инженерия будущего" и "Сириус" расширяют сотрудничество
Самарский НОЦ "Инженерия будущего" и "Сириус" расширяют сотрудничество - РИА Новости, 26.07.2022
Самарский НОЦ "Инженерия будущего" и "Сириус" расширяют сотрудничество
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и руководитель "Сириуса" Елена Шмелева подписали соглашение о сотрудничестве между научно-образовательным центром... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T18:42
2022-07-26T19:08
общество
владимир путин
самарская область
россия
самара
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САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и руководитель "Сириуса" Елена Шмелева подписали соглашение о сотрудничестве между научно-образовательным центром (НОЦ) мирового уровня "Инженерия будущего" и федеральной территорией, сообщила пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, соглашение о сотрудничестве между научно-образовательным центром "Инженерия будущего", образовательным фондом "Талант и успех", федеральной территорией "Сириус" и регионами-соинициаторами НОЦ было подписано во вторник."Соглашение предусматривает расширение сферы сотрудничества по таким направлениям как вовлечение интеллектуально-творческой молодежи и талантливых детей в науку и образование, повышение качества образования путем интеграции научных и образовательных организаций с организациями реального сектора экономики", - говорится в сообщении.Также стороны намерены продвигать образовательные и исследовательские программы с целью совершенствования компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области медицины и биотехнологии, биоинформатики и вычислительной биологии.Азаров подчеркнул, что соглашение станет серьезным импульсом развития науки, образования, технологий для Самарской области и всех субъектов РФ, которые входят в НОЦ "Инженерия будущего", надежным кадровым фундаментом для развития научно-образовательного центра."Мы стремимся сотрудничать с лучшими образовательными школами – "Сириус" является именно такой. Нет сомнений, что, объединив усилия, мы приземлим эти проекты, создадим наиболее эффективную экосистему подготовки и развития талантов во всех субъектах РФ, входящих в НОЦ", - цитирует Азарова пресс-служба.Шмелева в свою очередь напомнила, что, создавая "Сириус", президент России Владимир Путин назвал центр дополнительным мощным ресурсом для развития ведущих педагогических профессиональных школ. На развитие этой модели, на создание новых образовательных программ будет направлена совместная работа в рамках сотрудничества "Сириуса" и НОЦ "Инженерия будущего"."У Самарской области огромный потенциал и большое количество реализованных проектов в плане поддержки талантливых детей, формирования команд мотивированных школьников, системной поддержки педагогов", - приводит слова Шмелевой пресс-служба.По информации пресс-службы, в Самаре по модели "Сириуса" работает центр одаренных детей "Вега", а на саму федеральную территорию по различным образовательным программам приехали уже более тысячи детей из Самарской области.
https://na.ria.ru/20220721/samarskiy_universitet-1803945303.html
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общество, владимир путин, самарская область, россия, самара
18:42 26.07.2022 (обновлено: 19:08 26.07.2022)
 

Самарский НОЦ "Инженерия будущего" и "Сириус" расширяют сотрудничество

© Фото предоставлено правительством Самарской областиСамарский НОЦ "Инженерия будущего" и "Сириус" подписали соглашение о сотрудничестве
Самарский НОЦ Инженерия будущего и Сириус подписали соглашение о сотрудничестве
© Фото предоставлено правительством Самарской области
Самарский НОЦ "Инженерия будущего" и "Сириус" подписали соглашение о сотрудничестве
Читать ria.ru в
САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и руководитель "Сириуса" Елена Шмелева подписали соглашение о сотрудничестве между научно-образовательным центром (НОЦ) мирового уровня "Инженерия будущего" и федеральной территорией, сообщила пресс-служба правительства региона.
По информации пресс-службы, соглашение о сотрудничестве между научно-образовательным центром "Инженерия будущего", образовательным фондом "Талант и успех", федеральной территорией "Сириус" и регионами-соинициаторами НОЦ было подписано во вторник.
"Соглашение предусматривает расширение сферы сотрудничества по таким направлениям как вовлечение интеллектуально-творческой молодежи и талантливых детей в науку и образование, повышение качества образования путем интеграции научных и образовательных организаций с организациями реального сектора экономики", - говорится в сообщении.
Также стороны намерены продвигать образовательные и исследовательские программы с целью совершенствования компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области медицины и биотехнологии, биоинформатики и вычислительной биологии.
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Азаров подчеркнул, что соглашение станет серьезным импульсом развития науки, образования, технологий для Самарской области и всех субъектов РФ, которые входят в НОЦ "Инженерия будущего", надежным кадровым фундаментом для развития научно-образовательного центра.
"Мы стремимся сотрудничать с лучшими образовательными школами – "Сириус" является именно такой. Нет сомнений, что, объединив усилия, мы приземлим эти проекты, создадим наиболее эффективную экосистему подготовки и развития талантов во всех субъектах РФ, входящих в НОЦ", - цитирует Азарова пресс-служба.
Шмелева в свою очередь напомнила, что, создавая "Сириус", президент России Владимир Путин назвал центр дополнительным мощным ресурсом для развития ведущих педагогических профессиональных школ. На развитие этой модели, на создание новых образовательных программ будет направлена совместная работа в рамках сотрудничества "Сириуса" и НОЦ "Инженерия будущего".
"У Самарской области огромный потенциал и большое количество реализованных проектов в плане поддержки талантливых детей, формирования команд мотивированных школьников, системной поддержки педагогов", - приводит слова Шмелевой пресс-служба.
По информации пресс-службы, в Самаре по модели "Сириуса" работает центр одаренных детей "Вега", а на саму федеральную территорию по различным образовательным программам приехали уже более тысячи детей из Самарской области.
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