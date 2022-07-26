11:27 26.07.2022 (обновлено: 13:37 26.07.2022)
Нижегородские врачи спасли ребенку руку, оторванную стиральной машиной
Нижегородские врачи спасли пятилетнему ребенку руку, оторванную стиральной машиной
Барабан стиральной машины. Архивное фото
КАЗАНЬ, 26 июл — РИА Новости. Врачи клиники Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде спасли руку пятилетнему малышу, которую оторвало дверцей стиральной машины, сообщили в университете.
"Пострадавший 24 июля спецбортом был доставлен из Семенова в Университетскую клинику Приволжского исследовательского медицинского университета. Ребенку оторвало руку в области локтевого сустава из-за неисправности дверцы стиральной машины. Сейчас его жизни ничего не угрожает, операция по реплантации отчлененной конечности прошла успешно", — рассказали там.
В воскресенье в городе Семенове пятилетний мальчик засунул руку в работающую стиральную машину. Ребенку оторвало часть правой руки в области локтевого сустава. Пока врачи Семеновской ЦРБ оказывали мальчику первую помощь, за ним из Нижнего Новгорода вылетел вертолет центра медицины катастроф. В реанимацию университетской клиники ПИМУ ребенка в тяжелом состоянии, с большой кровопотерей доставили в 15:00. На месте его уже ждала бригада врачей — микрохирурги и анестезиологи.
"Врачи выполнили реплантацию оторванной конечности, переливание крови. Операция длилась почти четыре часа. Удалось восстановить кровоснабжение, жизнеспособность конечности. На настоящий момент состояние ребенка стабильное", — рассказал директор университетской клиники Игорь Арефьев.
Как уточнил ректор ПИМУ Николай Карякин, восстановление кровоснабжения конечности — первый этап. После этого за работу возьмутся нейрохирурги: им предстоит восстанавливать функциональность руки.