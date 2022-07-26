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Нижегородские врачи спасли ребенку руку, оторванную стиральной машиной - РИА Новости, 26.07.2022
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Нижегородские врачи спасли ребенку руку, оторванную стиральной машиной
Нижегородские врачи спасли ребенку руку, оторванную стиральной машиной - РИА Новости, 26.07.2022
Нижегородские врачи спасли ребенку руку, оторванную стиральной машиной
Врачи клиники Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде спасли руку пятилетнему малышу, которую оторвало дверцей... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T11:27
2022-07-26T13:37
хорошие новости
происшествия
здоровье - общество
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КАЗАНЬ, 26 июл — РИА Новости. Врачи клиники Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде спасли руку пятилетнему малышу, которую оторвало дверцей стиральной машины, сообщили в университете."Пострадавший 24 июля спецбортом был доставлен из Семенова в Университетскую клинику Приволжского исследовательского медицинского университета. Ребенку оторвало руку в области локтевого сустава из-за неисправности дверцы стиральной машины. Сейчас его жизни ничего не угрожает, операция по реплантации отчлененной конечности прошла успешно", — рассказали там.В воскресенье в городе Семенове пятилетний мальчик засунул руку в работающую стиральную машину. Ребенку оторвало часть правой руки в области локтевого сустава. Пока врачи Семеновской ЦРБ оказывали мальчику первую помощь, за ним из Нижнего Новгорода вылетел вертолет центра медицины катастроф. В реанимацию университетской клиники ПИМУ ребенка в тяжелом состоянии, с большой кровопотерей доставили в 15:00. На месте его уже ждала бригада врачей — микрохирурги и анестезиологи."Врачи выполнили реплантацию оторванной конечности, переливание крови. Операция длилась почти четыре часа. Удалось восстановить кровоснабжение, жизнеспособность конечности. На настоящий момент состояние ребенка стабильное", — рассказал директор университетской клиники Игорь Арефьев.Как уточнил ректор ПИМУ Николай Карякин, восстановление кровоснабжения конечности — первый этап. После этого за работу возьмутся нейрохирурги: им предстоит восстанавливать функциональность руки.
https://ria.ru/20220712/spasenie-1801877384.html
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происшествия, здоровье - общество, нижний новгород, нижегородская область
11:27 26.07.2022 (обновлено: 13:37 26.07.2022)
 
Нижегородские врачи спасли ребенку руку, оторванную стиральной машиной

Нижегородские врачи спасли пятилетнему ребенку руку, оторванную стиральной машиной

© Flickr / kruder396Барабан стиральной машины
Барабан стиральной машины - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Flickr / kruder396
Барабан стиральной машины. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 26 июл — РИА Новости. Врачи клиники Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде спасли руку пятилетнему малышу, которую оторвало дверцей стиральной машины, сообщили в университете.
"Пострадавший 24 июля спецбортом был доставлен из Семенова в Университетскую клинику Приволжского исследовательского медицинского университета. Ребенку оторвало руку в области локтевого сустава из-за неисправности дверцы стиральной машины. Сейчас его жизни ничего не угрожает, операция по реплантации отчлененной конечности прошла успешно", — рассказали там.
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В воскресенье в городе Семенове пятилетний мальчик засунул руку в работающую стиральную машину. Ребенку оторвало часть правой руки в области локтевого сустава. Пока врачи Семеновской ЦРБ оказывали мальчику первую помощь, за ним из Нижнего Новгорода вылетел вертолет центра медицины катастроф. В реанимацию университетской клиники ПИМУ ребенка в тяжелом состоянии, с большой кровопотерей доставили в 15:00. На месте его уже ждала бригада врачей — микрохирурги и анестезиологи.
"Врачи выполнили реплантацию оторванной конечности, переливание крови. Операция длилась почти четыре часа. Удалось восстановить кровоснабжение, жизнеспособность конечности. На настоящий момент состояние ребенка стабильное", — рассказал директор университетской клиники Игорь Арефьев.
Как уточнил ректор ПИМУ Николай Карякин, восстановление кровоснабжения конечности — первый этап. После этого за работу возьмутся нейрохирурги: им предстоит восстанавливать функциональность руки.
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