https://ria.ru/20220726/ruka-1804971772.html

Нижегородские врачи спасли ребенку руку, оторванную стиральной машиной

Нижегородские врачи спасли ребенку руку, оторванную стиральной машиной - РИА Новости, 26.07.2022

Нижегородские врачи спасли ребенку руку, оторванную стиральной машиной

Врачи клиники Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде спасли руку пятилетнему малышу, которую оторвало дверцей... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T11:27

2022-07-26T11:27

2022-07-26T13:37

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КАЗАНЬ, 26 июл — РИА Новости. Врачи клиники Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде спасли руку пятилетнему малышу, которую оторвало дверцей стиральной машины, сообщили в университете."Пострадавший 24 июля спецбортом был доставлен из Семенова в Университетскую клинику Приволжского исследовательского медицинского университета. Ребенку оторвало руку в области локтевого сустава из-за неисправности дверцы стиральной машины. Сейчас его жизни ничего не угрожает, операция по реплантации отчлененной конечности прошла успешно", — рассказали там.В воскресенье в городе Семенове пятилетний мальчик засунул руку в работающую стиральную машину. Ребенку оторвало часть правой руки в области локтевого сустава. Пока врачи Семеновской ЦРБ оказывали мальчику первую помощь, за ним из Нижнего Новгорода вылетел вертолет центра медицины катастроф. В реанимацию университетской клиники ПИМУ ребенка в тяжелом состоянии, с большой кровопотерей доставили в 15:00. На месте его уже ждала бригада врачей — микрохирурги и анестезиологи."Врачи выполнили реплантацию оторванной конечности, переливание крови. Операция длилась почти четыре часа. Удалось восстановить кровоснабжение, жизнеспособность конечности. На настоящий момент состояние ребенка стабильное", — рассказал директор университетской клиники Игорь Арефьев.Как уточнил ректор ПИМУ Николай Карякин, восстановление кровоснабжения конечности — первый этап. После этого за работу возьмутся нейрохирурги: им предстоит восстанавливать функциональность руки.

https://ria.ru/20220712/spasenie-1801877384.html

https://ria.ru/20220506/zrenie-1787172672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, нижний новгород, нижегородская область