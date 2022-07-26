https://ria.ru/20220726/rozysk-1805060612.html

Экс-главу МИД Украины объявили в международный розыск по делу о госизмене

Экс-главу МИД Украины объявили в международный розыск по делу о госизмене - РИА Новости, 26.07.2022

Экс-главу МИД Украины объявили в международный розыск по делу о госизмене

Экс-министры юстиции и иностранных дел Украины времен Виктора Януковича объявлены в государственный и международный розыск по делу о госизмене в связи с... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T14:16

2022-07-26T14:16

2022-07-26T14:29

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Экс-министры юстиции и иностранных дел Украины времен Виктора Януковича объявлены в государственный и международный розыск по делу о госизмене в связи с подписанием харьковских соглашений, касающихся продления размещения Черноморского флота РФ в Крыму, сообщила советник по коммуникациям Госбюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян.Ранее украинском Госбюро расследований сообщили, что бывшим министрам юстиции и иностранных дел Украины сообщено о подозрении в госизмене за подписание харьковских соглашений."Экс-министр иностранных дел оставил страну в январе этого года и полетел в Париж, а экс-министр юстиции покинул страну в мае. Местонахождение их устанавливается. Двое фигурантов дела о госизмене объявлены в государственный и международный розыск. Следующим шагом будет получение разрешения суда на их арест, потом ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала Сапьян в эфире всеукраинского телемарафона.По ее словам, также следователи будут ходатайствовать об их экстрадиции.Имена экс-министров она не уточняет. В 2010 году министром юстиции был Александр Лавринович, МИД Украины возглавлял Константин Грищенко.В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашение, решение поддержали 236 депутатов.

https://ria.ru/20220726/pasport-1804978327.html

https://ria.ru/20220725/kolomoyskiy-1804839293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, государственное бюро расследований украины, украина, мид украины