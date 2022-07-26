14:16 26.07.2022 (обновлено: 14:29 26.07.2022)
Экс-главу МИД Украины объявили в международный розыск по делу о госизмене
Экс-глав Минюста и МИД Украины объявили в международный розыск по делу о госизмене
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Экс-министры юстиции и иностранных дел Украины времен Виктора Януковича объявлены в государственный и международный розыск по делу о госизмене в связи с подписанием харьковских соглашений, касающихся продления размещения Черноморского флота РФ в Крыму, сообщила советник по коммуникациям Госбюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян.
Ранее украинском Госбюро расследований сообщили, что бывшим министрам юстиции и иностранных дел Украины сообщено о подозрении в госизмене за подписание харьковских соглашений.
"Экс-министр иностранных дел оставил страну в январе этого года и полетел в Париж, а экс-министр юстиции покинул страну в мае. Местонахождение их устанавливается. Двое фигурантов дела о госизмене объявлены в государственный и международный розыск. Следующим шагом будет получение разрешения суда на их арест, потом ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала Сапьян в эфире всеукраинского телемарафона.
По ее словам, также следователи будут ходатайствовать об их экстрадиции.
Имена экс-министров она не уточняет. В 2010 году министром юстиции был Александр Лавринович, МИД Украины возглавлял Константин Грищенко.
В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашение, решение поддержали 236 депутатов.