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Путин во вторник примет с докладом нового главу "Роскосмоса" Борисова - РИА Новости, 26.07.2022
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Путин во вторник примет с докладом нового главу "Роскосмоса" Борисова
Путин во вторник примет с докладом нового главу "Роскосмоса" Борисова - РИА Новости, 26.07.2022
Путин во вторник примет с докладом нового главу "Роскосмоса" Борисова
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с новым главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, об этом во время общения с журналистами сообщил... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:08
2022-07-26T13:08
политика
космос - риа наука
дмитрий рогозин
россия
роскосмос
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
юрий борисов (вице-премьер)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с новым главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, об этом во время общения с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вчера вы, ваши коллеги интересовались насчет Борисова – будет ли он у президента. Вот сегодня президент принял решение заслушать его видение первого этапа его работы в "Роскосмосе". Сегодня он (Борисов – прим. ред.) будет в середине дня с докладом у президента, естественно, мы начало этой беседы вам покажем", - сообщил Песков.Борисов, который занимал должность вице-премьера РФ и курировал военно-промышленный комплекс, 15 июля был назначен главой "Роскосмоса" вместо Дмитрия Рогозина.
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политика, космос - риа наука, дмитрий рогозин, россия, роскосмос, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), юрий борисов (вице-премьер)
13:08 26.07.2022
 
Путин во вторник примет с докладом нового главу "Роскосмоса" Борисова

Путин во вторник проведет встречу с новым главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЮрий Борисов
Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с новым главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, об этом во время общения с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вчера вы, ваши коллеги интересовались насчет Борисова – будет ли он у президента. Вот сегодня президент принял решение заслушать его видение первого этапа его работы в "Роскосмосе". Сегодня он (Борисов – прим. ред.) будет в середине дня с докладом у президента, естественно, мы начало этой беседы вам покажем", - сообщил Песков.
Борисов, который занимал должность вице-премьера РФ и курировал военно-промышленный комплекс, 15 июля был назначен главой "Роскосмоса" вместо Дмитрия Рогозина.
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ПолитикаКосмос - РИА НаукаДмитрий РогозинРоссияРоскосмосВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Юрий Борисов (вице-премьер)
 
 
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