https://ria.ru/20220726/roskosmos-1805016989.html

Путин во вторник примет с докладом нового главу "Роскосмоса" Борисова

Путин во вторник примет с докладом нового главу "Роскосмоса" Борисова - РИА Новости, 26.07.2022

Путин во вторник примет с докладом нового главу "Роскосмоса" Борисова

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с новым главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, об этом во время общения с журналистами сообщил... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:08

2022-07-26T13:08

2022-07-26T13:08

политика

космос - риа наука

дмитрий рогозин

россия

роскосмос

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

юрий борисов (вице-премьер)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с новым главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, об этом во время общения с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вчера вы, ваши коллеги интересовались насчет Борисова – будет ли он у президента. Вот сегодня президент принял решение заслушать его видение первого этапа его работы в "Роскосмосе". Сегодня он (Борисов – прим. ред.) будет в середине дня с докладом у президента, естественно, мы начало этой беседы вам покажем", - сообщил Песков.Борисов, который занимал должность вице-премьера РФ и курировал военно-промышленный комплекс, 15 июля был назначен главой "Роскосмоса" вместо Дмитрия Рогозина.

https://ria.ru/20220719/rogozin-1803454617.html

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политика, космос - риа наука, дмитрий рогозин, россия, роскосмос, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), юрий борисов (вице-премьер)