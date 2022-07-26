https://ria.ru/20220726/roskosmos-1805016989.html
Путин во вторник примет с докладом нового главу "Роскосмоса" Борисова
Путин во вторник примет с докладом нового главу "Роскосмоса" Борисова - РИА Новости, 26.07.2022
Путин во вторник примет с докладом нового главу "Роскосмоса" Борисова
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с новым главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, об этом во время общения с журналистами сообщил... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:08
2022-07-26T13:08
2022-07-26T13:08
политика
космос - риа наука
дмитрий рогозин
россия
роскосмос
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
юрий борисов (вице-премьер)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с новым главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, об этом во время общения с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вчера вы, ваши коллеги интересовались насчет Борисова – будет ли он у президента. Вот сегодня президент принял решение заслушать его видение первого этапа его работы в "Роскосмосе". Сегодня он (Борисов – прим. ред.) будет в середине дня с докладом у президента, естественно, мы начало этой беседы вам покажем", - сообщил Песков.Борисов, который занимал должность вице-премьера РФ и курировал военно-промышленный комплекс, 15 июля был назначен главой "Роскосмоса" вместо Дмитрия Рогозина.
https://ria.ru/20220719/rogozin-1803454617.html
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политика, космос - риа наука, дмитрий рогозин, россия, роскосмос, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), юрий борисов (вице-премьер)
Путин во вторник примет с докладом нового главу "Роскосмоса" Борисова
Путин во вторник проведет встречу с новым главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым