https://ria.ru/20220726/rezervy-1805065067.html

В Киеве заявили о переговорах с Латвией об изъятии российских ЗВР

В Киеве заявили о переговорах с Латвией об изъятии российских ЗВР - РИА Новости, 26.07.2022

В Киеве заявили о переговорах с Латвией об изъятии российских ЗВР

Киев сфокусировался на изъятии золотовалютных резервов России, сделать это хочет за 7-8 месяцев, уже ведет переговоры с Ригой, заявил министр юстиции Украины... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T14:24

2022-07-26T14:24

2022-07-26T15:13

экономика

россия

украина

латвия

ситуация в днр и лнр

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Киев сфокусировался на изъятии золотовалютных резервов России, сделать это хочет за 7-8 месяцев, уже ведет переговоры с Ригой, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська."Сейчас сфокусировались на перспективном механизме с тем, чтобы получить быстрый результат – это изъятие российских золотовалютных резервов, потому что, по нашему мнению, это то, что можно имплементировать месяцев за 7-8. И средства, которые могут поступить, если этот механизм будет имплементирован так, как мы этого хотим – это сотни миллиардов долларов США", - сказал Малюська в интервью "РБК-Украина".При этом он отметил, что для этого нужно согласование западных партнеров. "Для того, чтобы мы получили в специально созданный фонд компенсации за ущерб, нанесенный Россией, значительные суммы средств – это речь идет о золотовалютных резервах – нужно, чтобы страна, где эти средства находятся, заключила соответствующий международный договор, где с таких активов будет снят иммунитет и, где она согласится на передачу этих средств в специальный фонд", - пояснил Малюська. Он отметил, что согласование одного текста такого соглашения с большим количеством стран - это длительная процедура, поэтому Украина планирует заключать его с каждой страной по отдельности."Первой страной, скорее всего, станет Латвия. Они согласились с концептом. Соответственно, мы сейчас на стадии переговоров по конкретному тексту договора. Я был в Риге на прошлой неделе - они его согласились потенциально подписать и ратифицировать в крайне сжатые сроки", - сказал Малюська. Он рассчитывает, что после Латвии такие договора подпишут страны из Восточной Европы.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

https://ria.ru/20220704/aktivy-1799985715.html

https://ria.ru/20220626/zoloto-1798224993.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, украина, латвия, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии