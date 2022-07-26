https://ria.ru/20220726/retsessiya-1804914558.html

Байден надеется, что экономика США не войдет в рецессию

Байден надеется, что экономика США не войдет в рецессию - РИА Новости, 26.07.2022

Байден надеется, что экономика США не войдет в рецессию

Президент США Джо Байден заявил, что экономика страны не войдет в рецессию. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T00:00

2022-07-26T00:00

2022-07-26T00:00

экономика

сша

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что экономика страны не войдет в рецессию.Он отметил, что в США низкая безработица, а относительно предстоящего выпуска данных о ВВП страны указал, что увидеть некоторое снижение представляется возможным. "Но я не думаю, что мы увидим рецессию", - добавил он."Я надеюсь, что мы перейдем от быстрого роста к устойчивому росту", - сказал Байден.

https://ria.ru/20220724/ssha-1804645824.html

сша

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экономика, сша, джо байден, в мире