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Байден надеется, что экономика США не войдет в рецессию - РИА Новости, 26.07.2022
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Байден надеется, что экономика США не войдет в рецессию
Байден надеется, что экономика США не войдет в рецессию - РИА Новости, 26.07.2022
Байден надеется, что экономика США не войдет в рецессию
Президент США Джо Байден заявил, что экономика страны не войдет в рецессию. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T00:00
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экономика
сша
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что экономика страны не войдет в рецессию.Он отметил, что в США низкая безработица, а относительно предстоящего выпуска данных о ВВП страны указал, что увидеть некоторое снижение представляется возможным. "Но я не думаю, что мы увидим рецессию", - добавил он."Я надеюсь, что мы перейдем от быстрого роста к устойчивому росту", - сказал Байден.
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экономика, сша, джо байден, в мире
00:00 26.07.2022
 
Байден надеется, что экономика США не войдет в рецессию

Байден надеется, что экономика США перейдет от быстрого роста к устойчивому

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что экономика страны не войдет в рецессию.
"Мы не будем в рецессии", - сказал Байден журналистам.
Он отметил, что в США низкая безработица, а относительно предстоящего выпуска данных о ВВП страны указал, что увидеть некоторое снижение представляется возможным. "Но я не думаю, что мы увидим рецессию", - добавил он.
"Я надеюсь, что мы перейдем от быстрого роста к устойчивому росту", - сказал Байден.
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
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