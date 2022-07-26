14:31 26.07.2022 (обновлено: 14:29 27.07.2022)
Горслужбы Москвы приступили к финалу реконструкции газопровода в ЮВАО
© Фото : пресс-служба АО "МОСГАЗ"Сотрудники АО "Мосгаз" во время работ по реконструкции крупного газопровода на юго-востоке Москвы
Сотрудники АО "Мосгаз" во время работ по реконструкции крупного газопровода на юго-востоке Москвы
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Городские службы приступили к финальному этапу реконструкции крупного газопровода в Юго-Восточном административном округе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Приступили к финальному этапу реконструкции крупного газопровода в ЮВАО. К сентябрю полностью обновим газопровод высокого давления протяженностью 1,7 километров в районе Волжского бульвара. Газопровод питает жилые дома ЮВАО, ВАО, ЦАО и Карачаровскую газгольдерную станцию, которая обеспечивает работу ТЭЦ-8, ТЭЦ-11, районной тепловой станции "Фрезер" и общегородских газораспределительных пунктов. Для бесперебойного ресурсоснабжения потребителей работы проводим в два этапа: первый завершили до старта отопительного сезона 2021-2022 годов, а после его окончания приступили ко второму этапу. Используем в основном бестраншейный метод", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что после врезки газопровода в действующую сеть на месте рабочих котлованов вдоль домов №114А, корпус 1 и 114А, корпус 3 по Волжскому бульвару будет проведено восстановительное благоустройство, городские службы обновят асфальт и газоны. Срок службы обновленного участка газопровода составит не менее 40 лет.