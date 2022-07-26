Рейтинг@Mail.ru
Российские военные разминировали более 5,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/razminirovanie-1805206265.html
Российские военные разминировали более 5,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Российские военные разминировали более 5,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.07.2022
Российские военные разминировали более 5,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более 5,6 тысячи гектаров территории в ДНР и ЛНР, заявил в среду на брифинге руководитель... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T22:44
2022-07-26T23:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793935775_0:170:2016:1304_1920x0_80_0_0_64088d0d074b9edabc1378c22e744bb1.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более 5,6 тысячи гектаров территории в ДНР и ЛНР, заявил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что проверено 41 здание, в том числе 13 социально значимых объектов, четыре моста и около 10 километров дорог. "Обнаружено и обезврежено 139 013 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки — 8 159", — добавил Мизинцев.
https://ria.ru/20220720/razminirovanie-1803663269.html
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793935775_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_cce6b207ea27596514db212cf1c28ca0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы рф
22:44 26.07.2022 (обновлено: 23:13 26.07.2022)
 
Российские военные разминировали более 5,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Российские военные разминировали более 5,6 тысячи гектаров территории в Донбассе

© РИА Новости / Андрей КоцСаперы Международного противоминного центра ВС России
Саперы Международного противоминного центра ВС России - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Саперы Международного противоминного центра ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более 5,6 тысячи гектаров территории в ДНР и ЛНР, заявил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 5 605,58 гектара территории (за сутки 274,43 гектара)", сказал Мизинцев.

Он уточнил, что проверено 41 здание, в том числе 13 социально значимых объектов, четыре моста и около 10 километров дорог. "Обнаружено и обезврежено 139 013 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки — 8 159", — добавил Мизинцев.
Освобожденный Мариупольский аэропорт - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 11:51Специальная военная операция на Украине
Российские саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала