https://ria.ru/20220726/razminirovanie-1805206265.html

Российские военные разминировали более 5,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Российские военные разминировали более 5,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.07.2022

Российские военные разминировали более 5,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более 5,6 тысячи гектаров территории в ДНР и ЛНР, заявил в среду на брифинге руководитель... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T22:44

2022-07-26T22:44

2022-07-26T23:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793935775_0:170:2016:1304_1920x0_80_0_0_64088d0d074b9edabc1378c22e744bb1.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более 5,6 тысячи гектаров территории в ДНР и ЛНР, заявил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что проверено 41 здание, в том числе 13 социально значимых объектов, четыре моста и около 10 километров дорог. "Обнаружено и обезврежено 139 013 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки — 8 159", — добавил Мизинцев.

https://ria.ru/20220720/razminirovanie-1803663269.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы рф