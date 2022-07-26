https://ria.ru/20220726/razminirovanie-1805206265.html
Российские военные разминировали более 5,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Российские военные разминировали более 5,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.07.2022
Российские военные разминировали более 5,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более 5,6 тысячи гектаров территории в ДНР и ЛНР, заявил в среду на брифинге руководитель... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T22:44
2022-07-26T22:44
2022-07-26T23:13
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более 5,6 тысячи гектаров территории в ДНР и ЛНР, заявил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что проверено 41 здание, в том числе 13 социально значимых объектов, четыре моста и около 10 километров дорог. "Обнаружено и обезврежено 139 013 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки — 8 159", — добавил Мизинцев.
https://ria.ru/20220720/razminirovanie-1803663269.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы рф
22:44 26.07.2022 (обновлено: 23:13 26.07.2022)
Российские военные разминировали более 5,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Российские военные разминировали более 5,6 тысячи гектаров территории в Донбассе