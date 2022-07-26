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СМИ: в Европе зреет серьезный раскол из-за газа - РИА Новости, 26.07.2022
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СМИ: в Европе зреет серьезный раскол из-за газа
СМИ: в Европе зреет серьезный раскол из-за газа - РИА Новости, 26.07.2022
СМИ: в Европе зреет серьезный раскол из-за газа
На фоне усугубляющегося энергетического кризиса ЕС может столкнуться с серьезным расколом внутри блока, при этом "первые трещины" уже начали появляться, пишет... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T01:36
2022-07-26T01:36
в мире
евросоюз
еврокомиссия
совет ес
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. На фоне усугубляющегося энергетического кризиса ЕС может столкнуться с серьезным расколом внутри блока, при этом "первые трещины" уже начали появляться, пишет испанское издание El País."Европейский союз содрогается", - говорится в статье. Так, в Брюсселе опасаются, что "исключительные" меры блока, такие как нормирование и сокращение потребления газа, приведут к его расколу. При этом "первые трещины" уже начали появляться перед лицом возможного энергетического и экономического кризисов "с непредсказуемыми последствиями", предупреждает издание.Предложение сократить потребление газа в ЕС на 15% уже выявило глубокие разногласия между 27 государствами-членами, пишет El País. Однако противоречия в последние недели выходят за рамки энергетического поля: разногласия между "севером" и "югом" очевидны и в вопросах фискальной и монетарной политики."В третий раз за чуть более чем десятилетие ЕС сталкивается с экзистенциальным кризисом, который станет испытанием сплоченности партнеров по блоку и их способности сохранить единое социальное, экономическое и валютное пространство, которое кропотливо создавалось на протяжении многих лет", - резюмирует издание.Еврокомиссия 20 июля предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Оно предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств — членов ЕС снизить спрос на газ на 15 процентов в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа. Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС. В среду предложение обсудят в Брюсселе министры энергетики.
https://ria.ru/20220725/gaz-1804857044.html
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, совет ес
01:36 26.07.2022
 
СМИ: в Европе зреет серьезный раскол из-за газа

El País: меры Евросоюза по экономии энергии грозят серьезным расколом внутри блока

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. На фоне усугубляющегося энергетического кризиса ЕС может столкнуться с серьезным расколом внутри блока, при этом "первые трещины" уже начали появляться, пишет испанское издание El País.
"Европейский союз содрогается", - говорится в статье. Так, в Брюсселе опасаются, что "исключительные" меры блока, такие как нормирование и сокращение потребления газа, приведут к его расколу. При этом "первые трещины" уже начали появляться перед лицом возможного энергетического и экономического кризисов "с непредсказуемыми последствиями", предупреждает издание.
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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Польша отказалась делиться газом с другими странами Евросоюза
Предложение сократить потребление газа в ЕС на 15% уже выявило глубокие разногласия между 27 государствами-членами, пишет El País. Однако противоречия в последние недели выходят за рамки энергетического поля: разногласия между "севером" и "югом" очевидны и в вопросах фискальной и монетарной политики.
"В третий раз за чуть более чем десятилетие ЕС сталкивается с экзистенциальным кризисом, который станет испытанием сплоченности партнеров по блоку и их способности сохранить единое социальное, экономическое и валютное пространство, которое кропотливо создавалось на протяжении многих лет", - резюмирует издание.
Еврокомиссия 20 июля предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Оно предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств — членов ЕС снизить спрос на газ на 15 процентов в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа.
Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС. В среду предложение обсудят в Брюсселе министры энергетики.
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