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Раненных при обстреле погранпоста под Брянском перевезли в больницу области - РИА Новости, 26.07.2022
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Раненных при обстреле погранпоста под Брянском перевезли в больницу области
Раненных при обстреле погранпоста под Брянском перевезли в больницу области - РИА Новости, 26.07.2022
Раненных при обстреле погранпоста под Брянском перевезли в больницу области
Раненные при обстреле таможенного поста "Троебортное" в Брянской области переведены из ближайшего курского медучреждения в Севскую районную больницу в Брянской... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:46
2022-07-26T12:46
происшествия
александр богомаз
курская область
брянская область
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БРЯНСК, 26 июл – РИА Новости. Раненные при обстреле таможенного поста "Троебортное" в Брянской области переведены из ближайшего курского медучреждения в Севскую районную больницу в Брянской области, сообщила РИА Новости представитель Хомутовской ЦРБ в Курской области.Брянский губернатор Александр Богомаз ранее заявил, что в результате атаки таможенного поста "Троебортное" украинским дроном пострадали четыре человека, им оказывается помощь. Ранее сообщалось о госпитализации в ЦРБ на территории Курской области четверых пострадавших с ранениями легкой и средней тяжести.По ее информации, раненых было трое.
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курская область
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происшествия, александр богомаз, курская область, брянская область
12:46 26.07.2022
 
Раненных при обстреле погранпоста под Брянском перевезли в больницу области

Раненных при обстреле погранпоста под Брянском перевезли из ближайшей больницы в областную

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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БРЯНСК, 26 июл – РИА Новости. Раненные при обстреле таможенного поста "Троебортное" в Брянской области переведены из ближайшего курского медучреждения в Севскую районную больницу в Брянской области, сообщила РИА Новости представитель Хомутовской ЦРБ в Курской области.
Брянский губернатор Александр Богомаз ранее заявил, что в результате атаки таможенного поста "Троебортное" украинским дроном пострадали четыре человека, им оказывается помощь. Ранее сообщалось о госпитализации в ЦРБ на территории Курской области четверых пострадавших с ранениями легкой и средней тяжести.
"Их отправили в Севск, приезжали две севские бригады, их забрали, реаниматолог приезжала", - сказала собеседница.
По ее информации, раненых было трое.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 11:57Специальная военная операция на Украине
В Брянской области госпитализировали пострадавших при обстреле
 
ПроисшествияАлександр БогомазКурская областьБрянская область
 
 
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