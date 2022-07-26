https://ria.ru/20220726/ranenye-1805005261.html

Раненных при обстреле погранпоста под Брянском перевезли в больницу области

Раненных при обстреле погранпоста под Брянском перевезли в больницу области - РИА Новости, 26.07.2022

Раненных при обстреле погранпоста под Брянском перевезли в больницу области

Раненные при обстреле таможенного поста "Троебортное" в Брянской области переведены из ближайшего курского медучреждения в Севскую районную больницу в Брянской... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:46

2022-07-26T12:46

2022-07-26T12:46

происшествия

александр богомаз

курская область

брянская область

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БРЯНСК, 26 июл – РИА Новости. Раненные при обстреле таможенного поста "Троебортное" в Брянской области переведены из ближайшего курского медучреждения в Севскую районную больницу в Брянской области, сообщила РИА Новости представитель Хомутовской ЦРБ в Курской области.Брянский губернатор Александр Богомаз ранее заявил, что в результате атаки таможенного поста "Троебортное" украинским дроном пострадали четыре человека, им оказывается помощь. Ранее сообщалось о госпитализации в ЦРБ на территории Курской области четверых пострадавших с ранениями легкой и средней тяжести.По ее информации, раненых было трое.

https://ria.ru/20220726/obstrel-1804979440.html

курская область

брянская область

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происшествия, александр богомаз, курская область, брянская область