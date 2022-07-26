https://ria.ru/20220726/rabota-1804929853.html

Исследование: большая часть российских подростков подрабатывают летом

Исследование: большая часть российских подростков подрабатывают летом - РИА Новости, 26.07.2022

Исследование: большая часть российских подростков подрабатывают летом

Больше половины подростков в России - 57% - нашли подработку летом, из причин - потребность в карманных деньгах, сбор накоплений на покупку, говорится в отчете... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T08:12

2022-07-26T08:12

2022-07-26T09:09

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Больше половины подростков в России - 57% - нашли подработку летом, из причин - потребность в карманных деньгах, сбор накоплений на покупку, говорится в отчете исследовательского центра сервиса "Зарплаты.ру", имеющемся в распоряжении РИА Новости."Этим летом подрабатывает 57% российских школьников. Подработку им удалось найти через сайт по поиску работы - 39%, знакомых и друзей - 21%, соцсети - 19% и через родителей - 16%. При этом опыта подработки в период каникул раньше не было у большей части подростков - 59%", - выяснили специалисты.Список самых популярных подработок на лето возглавили курьеры - так ответили 17% опрошенных. На втором месте - промоутеры, 15% подростков решили занять эту ставку. Кроме того, школьники также расклеивают объявления, а еще работают продавцами (12% и 11% соответственно).Уточняется, что по 5% принявших участие в исследовании сидят с собаками, подрабатывают официантами, дворниками или уборщицами. Список замыкают комплектовщики товаров и контроллеры билетов на аттракционах (доля в 3% у каждого вида), а также аниматоры и работники колл-центров - по 2% респондентов выбрали именно эту подработку летом. Оставшиеся опрошенные выполняют разовые работы в различных сферах."Практически половина подростков, 46%, работает ради карманных денег, 30% школьников копят на необходимую покупку, 12% развивают жизненные навыки, например, независимость, уверенность и умение справляться с трудностями, 8% учатся управлять собственными финансами, а 2% набираются рабочего опыта", - отметили аналитики.

https://ria.ru/20220502/podrabotka-1786511061.html

https://ria.ru/20210625/podrabotka-1738534910.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, социальный навигатор, детские вопросы