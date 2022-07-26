https://ria.ru/20220726/pvo-1804920841.html
Российский зенитчик рассказал, как силы ПВО научились сбивать HIMARS
Российский зенитчик рассказал, как силы ПВО научились сбивать HIMARS - РИА Новости, 26.07.2022
Российский зенитчик рассказал, как силы ПВО научились сбивать HIMARS
Российские силы ПВО научились сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS, которые с конца июня начали применять в Донбассе украинские военные, об РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T03:07
2022-07-26T03:07
2022-07-26T05:39
специальная военная операция на украине
донбасс
украина
в мире
россия
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 26 июл - РИА Новости. Российские силы ПВО научились сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS, которые с конца июня начали применять в Донбассе украинские военные, об этом корреспонденту РИА Новости рассказал офицер зенитных войск из группировки "О" ("Отважные")."Зенитно-ракетный комплекс "Бук М-3" я считаю сейчас самым хорошим универсальным средством противовоздушной обороны. Помимо того что он справляется успешно со своими задачами, которые были заложены заводом, он также обстреливает и реактивные снаряды, хотя по характеристикам этого не было (заявлено)", - сообщил офицер.По его словам, его батарея сбила уже не один HIMARS в небе Донбасса. Хотя, по признанию военнослужащего, это было нелегкой задачей."Самая сложная цель, по которым работали мы, это – реактивные снаряды HIMARS. Данные снаряды... летят на очень большой высоте. Мы, по крайней мере, обнаруживаем (ракеты) до 22 тысяч метров по высоте. Сложность заключается в том, что дальность небольшая, время на принятие решения минимальное… Наши боевые расчеты доблестно справляются с задачей по сбитию, буквально в течение 10 секунд… Эффективная площадь рассеивания данных снарядов очень малая, всего лишь ноль один. Поэтому цель считается малоразмерной, высокоскоростной", - отметил собеседник агентства.Несмотря на это, по словам офицера, зенитчики все же пытаются их сбивать. "Профессионализм наших воинов повысился до самого максимального уровня, и сейчас проблемы не составляет бороться и с данной системой", - подчеркнул он.Как заявлял председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, Вашингтон и его союзники обязались предоставить Киеву более 20 HIMARS, из которых переданы уже 12.С 2014 года в ходе конфликта на юго-востоке Украины боевики обстреливают не только вооруженные силы республик, но и мирные города Донбасса из тактического комплекса "Точка-У". По утверждению офицера ПВО, уничтожение этих ракет для расчетов "Бук М-3" не представляет серьезной сложности."Все остальные цели, в том числе оперативно-тактические ракеты, были успешно сбиты в 95% случаев… У нас ответственность, помимо наших прикрываемых войсковых объектов, ответственность за жизнь мирных людей. Поэтому, мы считаем, что наша противовоздушная оборона – это некий колпак и щит Донбасса с воздуха", - рассказал офицер "Отважных".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220724/ukraina-1804613004.html
https://ria.ru/20220725/donbass-1804712570.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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донбасс, украина, в мире, россия
03:07 26.07.2022 (обновлено: 05:39 26.07.2022)
Российский зенитчик рассказал, как силы ПВО научились сбивать HIMARS
Российский зенитчик сообщил об уничтожении РСЗО HIMARS в Донбассе из ЗРК "Бук"
ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 26 июл - РИА Новости. Российские силы ПВО научились сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS, которые с конца июня начали применять в Донбассе украинские военные, об этом корреспонденту РИА Новости рассказал офицер зенитных войск из группировки "О" ("Отважные").
"Зенитно-ракетный комплекс "Бук М-3" я считаю сейчас самым хорошим универсальным средством противовоздушной обороны. Помимо того что он справляется успешно со своими задачами, которые были заложены заводом, он также обстреливает и реактивные снаряды, хотя по характеристикам этого не было (заявлено)", - сообщил офицер.
По его словам, его батарея сбила уже не один HIMARS в небе Донбасса
. Хотя, по признанию военнослужащего, это было нелегкой задачей.
"Самая сложная цель, по которым работали мы, это – реактивные снаряды HIMARS. Данные снаряды... летят на очень большой высоте. Мы, по крайней мере, обнаруживаем (ракеты) до 22 тысяч метров по высоте. Сложность заключается в том, что дальность небольшая, время на принятие решения минимальное… Наши боевые расчеты доблестно справляются с задачей по сбитию, буквально в течение 10 секунд… Эффективная площадь рассеивания данных снарядов очень малая, всего лишь ноль один. Поэтому цель считается малоразмерной, высокоскоростной", - отметил собеседник агентства.
Несмотря на это, по словам офицера, зенитчики все же пытаются их сбивать. "Профессионализм наших воинов повысился до самого максимального уровня, и сейчас проблемы не составляет бороться и с данной системой", - подчеркнул он.
Как заявлял председатель Объединенного комитета начальников штабов США
Марк Милли, Вашингтон
и его союзники обязались предоставить Киеву
более 20 HIMARS, из которых переданы уже 12.
С 2014 года в ходе конфликта на юго-востоке Украины
боевики обстреливают не только вооруженные силы республик, но и мирные города Донбасса из тактического комплекса "Точка-У". По утверждению офицера ПВО, уничтожение этих ракет для расчетов "Бук М-3" не представляет серьезной сложности.
"Все остальные цели, в том числе оперативно-тактические ракеты, были успешно сбиты в 95% случаев… У нас ответственность, помимо наших прикрываемых войсковых объектов, ответственность за жизнь мирных людей. Поэтому, мы считаем, что наша противовоздушная оборона – это некий колпак и щит Донбасса с воздуха", - рассказал офицер "Отважных".
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс
и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.