https://ria.ru/20220726/pshenitsa-1804936907.html

Омские ученые создали импортозамещающую твердую пшеницу для макарон

Омские ученые создали импортозамещающую твердую пшеницу для макарон - РИА Новости, 26.07.2022

Омские ученые создали импортозамещающую твердую пшеницу для макарон

Специалисты Омского аграрного научного центра создали импортозамещающую твердую пшеницу для макарон, рассказали журналистам в пресс-службе областного... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T09:24

2022-07-26T09:24

2022-07-26T09:24

наука

экономика

омская область

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ОМСК, 26 июл - РИА Новости. Специалисты Омского аграрного научного центра создали импортозамещающую твердую пшеницу для макарон, рассказали журналистам в пресс-службе областного правительства.Селекционная линия пшеницы будет отвечать всем требованиям российского и иностранного ГОСТа по цвету и индексу глютена."В Омском агарном научном центре создали импортозамещающую твердую пшеницу для макарон. Она по всем показателям способна заменить итальянские сорта пшеницы, используемые в Сибири при производстве макаронных изделий. Работа будет продолжена и дальше. В перспективе три селекционных линии, которые мы испытываем, сравниваем со всеми твердыми сортами пшеницы", - пояснили в пресс-службе.На государственные испытания новая линия пшеницы будет передана в этом году, в общей сложности испытания будут проходить два года.

https://ria.ru/20220705/tekhnologii-1800463338.html

https://ria.ru/20220720/lekarstvo-1803614511.html

омская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, омская область