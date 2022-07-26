https://ria.ru/20220726/pshenitsa-1804936907.html
Омские ученые создали импортозамещающую твердую пшеницу для макарон
Омские ученые создали импортозамещающую твердую пшеницу для макарон - РИА Новости, 26.07.2022
Омские ученые создали импортозамещающую твердую пшеницу для макарон
Специалисты Омского аграрного научного центра создали импортозамещающую твердую пшеницу для макарон, рассказали журналистам в пресс-службе областного... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T09:24
2022-07-26T09:24
2022-07-26T09:24
наука
экономика
омская область
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ОМСК, 26 июл - РИА Новости. Специалисты Омского аграрного научного центра создали импортозамещающую твердую пшеницу для макарон, рассказали журналистам в пресс-службе областного правительства.Селекционная линия пшеницы будет отвечать всем требованиям российского и иностранного ГОСТа по цвету и индексу глютена."В Омском агарном научном центре создали импортозамещающую твердую пшеницу для макарон. Она по всем показателям способна заменить итальянские сорта пшеницы, используемые в Сибири при производстве макаронных изделий. Работа будет продолжена и дальше. В перспективе три селекционных линии, которые мы испытываем, сравниваем со всеми твердыми сортами пшеницы", - пояснили в пресс-службе.На государственные испытания новая линия пшеницы будет передана в этом году, в общей сложности испытания будут проходить два года.
https://ria.ru/20220705/tekhnologii-1800463338.html
https://ria.ru/20220720/lekarstvo-1803614511.html
омская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, омская область
Омские ученые создали импортозамещающую твердую пшеницу для макарон
В Омском аграрном научном центре создали импортозамещающую твердую пшеницу для макарон
ОМСК, 26 июл - РИА Новости. Специалисты Омского аграрного научного центра создали импортозамещающую твердую пшеницу для макарон, рассказали журналистам в пресс-службе областного правительства.
Селекционная линия пшеницы будет отвечать всем требованиям российского и иностранного ГОСТа по цвету и индексу глютена.
"В Омском агарном научном центре создали импортозамещающую твердую пшеницу для макарон. Она по всем показателям способна заменить итальянские сорта пшеницы, используемые в Сибири при производстве макаронных изделий. Работа будет продолжена и дальше. В перспективе три селекционных линии, которые мы испытываем, сравниваем со всеми твердыми сортами пшеницы", - пояснили в пресс-службе.
На государственные испытания новая линия пшеницы будет передана в этом году, в общей сложности испытания будут проходить два года.