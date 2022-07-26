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Омские ученые создали импортозамещающую твердую пшеницу для макарон - РИА Новости, 26.07.2022
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Наука
https://ria.ru/20220726/pshenitsa-1804936907.html
Омские ученые создали импортозамещающую твердую пшеницу для макарон
Омские ученые создали импортозамещающую твердую пшеницу для макарон - РИА Новости, 26.07.2022
Омские ученые создали импортозамещающую твердую пшеницу для макарон
Специалисты Омского аграрного научного центра создали импортозамещающую твердую пшеницу для макарон, рассказали журналистам в пресс-службе областного... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T09:24
2022-07-26T09:24
наука
экономика
омская область
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ОМСК, 26 июл - РИА Новости. Специалисты Омского аграрного научного центра создали импортозамещающую твердую пшеницу для макарон, рассказали журналистам в пресс-службе областного правительства.Селекционная линия пшеницы будет отвечать всем требованиям российского и иностранного ГОСТа по цвету и индексу глютена."В Омском агарном научном центре создали импортозамещающую твердую пшеницу для макарон. Она по всем показателям способна заменить итальянские сорта пшеницы, используемые в Сибири при производстве макаронных изделий. Работа будет продолжена и дальше. В перспективе три селекционных линии, которые мы испытываем, сравниваем со всеми твердыми сортами пшеницы", - пояснили в пресс-службе.На государственные испытания новая линия пшеницы будет передана в этом году, в общей сложности испытания будут проходить два года.
https://ria.ru/20220705/tekhnologii-1800463338.html
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экономика, омская область
09:24 26.07.2022
 
Омские ученые создали импортозамещающую твердую пшеницу для макарон

В Омском аграрном научном центре создали импортозамещающую твердую пшеницу для макарон

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Колосья пшеницы . Архивное фото
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ОМСК, 26 июл - РИА Новости. Специалисты Омского аграрного научного центра создали импортозамещающую твердую пшеницу для макарон, рассказали журналистам в пресс-службе областного правительства.
Селекционная линия пшеницы будет отвечать всем требованиям российского и иностранного ГОСТа по цвету и индексу глютена.
Инновационный центр Сколково - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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"Сколково" поддерживает внедрение импортозамещающих ИТ-технологий
"В Омском агарном научном центре создали импортозамещающую твердую пшеницу для макарон. Она по всем показателям способна заменить итальянские сорта пшеницы, используемые в Сибири при производстве макаронных изделий. Работа будет продолжена и дальше. В перспективе три селекционных линии, которые мы испытываем, сравниваем со всеми твердыми сортами пшеницы", - пояснили в пресс-службе.
На государственные испытания новая линия пшеницы будет передана в этом году, в общей сложности испытания будут проходить два года.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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