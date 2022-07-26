https://ria.ru/20220726/protivnik-1805097649.html

В Госдуме предложили без суда блокировать призывы к сбору денег противнику

В Госдуме предложили без суда блокировать призывы к сбору денег противнику - РИА Новости, 26.07.2022

В Госдуме предложили без суда блокировать призывы к сбору денег противнику

В России могут ввести внесудебную блокировку материалов с призывами к сбору денег для противников страны в условиях военных действий, сообщил Telegram-канал... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T15:40

2022-07-26T15:40

2022-07-26T17:01

госдума рф

технологии

василий пискарев

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В России могут ввести внесудебную блокировку материалов с призывами к сбору денег для противников страны в условиях военных действий, сообщил Telegram-канал думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.С таким предложением выступил глава комитета Василий Пискарев.Как отметил сам политик, в подобных ситуациях должен работать механизм, аналогичный борьбе с финансированием терроризма.В сообщении указывается, что профильные ведомства уже поддержали законопроект. После окончательной проработки инициативу рассмотрит думская комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.В начале июля Пискарев направлял обращение в Генпрокуратуру с просьбой оперативно проверить информацию о сборе денег для украинских военных в некоторых барах и ресторанах Москвы.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220629/obschestvo-1798804206.html

https://ria.ru/20220714/ekstremizm-1802481392.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, технологии, василий пискарев