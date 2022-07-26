15:40 26.07.2022 (обновлено: 17:01 26.07.2022)
В Госдуме предложили без суда блокировать призывы к сбору денег противнику
Депутат Пискарев предложил без суда блокировать призывы к сбору средств противнику
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В России могут ввести внесудебную блокировку материалов с призывами к сбору денег для противников страны в условиях военных действий, сообщил Telegram-канал думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.
С таким предложением выступил глава комитета Василий Пискарев.
"Пискарев предложил внести в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" поправку, предусматривающую возможность внесудебной блокировки публикаций с призывами к сбору средств для финансирования противника в условиях военных действий с участием Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Как отметил сам политик, в подобных ситуациях должен работать механизм, аналогичный борьбе с финансированием терроризма.
В сообщении указывается, что профильные ведомства уже поддержали законопроект. После окончательной проработки инициативу рассмотрит думская комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
В начале июля Пискарев направлял обращение в Генпрокуратуру с просьбой оперативно проверить информацию о сборе денег для украинских военных в некоторых барах и ресторанах Москвы.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.