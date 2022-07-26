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Пронюшкина не делегируют в Совет Федерации, сообщил источник - РИА Новости, 26.07.2022
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Пронюшкина не делегируют в Совет Федерации, сообщил источник
Пронюшкина не делегируют в Совет Федерации, сообщил источник - РИА Новости, 26.07.2022
Пронюшкина не делегируют в Совет Федерации, сообщил источник
Сенатор Александр Пронюшкин, который в марте ошибочно сообщил о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, не будет делегирован в Совет Федерации в сентябре... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T06:21
2022-07-26T06:21
политика
лдпр
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сенатор Александр Пронюшкин, который в марте ошибочно сообщил о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, не будет делегирован в Совет Федерации в сентябре после выборов губернатора Владимирской области, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.Пронюшкин с октября 2018 года представлял в верхней палате исполнительную власть Владимирской области.В марте сенатор Пронюшкин разместил пост о кончине лидера ЛДПР, а затем удалил его, объяснив, что он случайно попал в его Telegram-канал при пересылке. По его словам, при пересылке текста "информация попала в несколько источников, в том числе и Telegram-канал". ЛДПР после этого сообщила, что проводит внутреннее расследование этого инцидента.Жириновский скончался 6 апреля.
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политика, лдпр
06:21 26.07.2022
 
Пронюшкина не делегируют в Совет Федерации, сообщил источник

Пронюшкина, ошибочно сообщившего в марте о смерти Жириновского, не делегируют в Совфед

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации
Сенаторы на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сенатор Александр Пронюшкин, который в марте ошибочно сообщил о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, не будет делегирован в Совет Федерации в сентябре после выборов губернатора Владимирской области, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.
Пронюшкин с октября 2018 года представлял в верхней палате исполнительную власть Владимирской области.
"Пронюшкина нет в тройке сенаторов, предложенных врио губернатора области Александром Авдеевым", - сказал собеседник агентства.
В марте сенатор Пронюшкин разместил пост о кончине лидера ЛДПР, а затем удалил его, объяснив, что он случайно попал в его Telegram-канал при пересылке. По его словам, при пересылке текста "информация попала в несколько источников, в том числе и Telegram-канал". ЛДПР после этого сообщила, что проводит внутреннее расследование этого инцидента.
Жириновский скончался 6 апреля.
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