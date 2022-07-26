https://ria.ru/20220726/pronyushkin-1804925140.html

Пронюшкина не делегируют в Совет Федерации, сообщил источник

Пронюшкина не делегируют в Совет Федерации, сообщил источник - РИА Новости, 26.07.2022

Пронюшкина не делегируют в Совет Федерации, сообщил источник

Сенатор Александр Пронюшкин, который в марте ошибочно сообщил о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, не будет делегирован в Совет Федерации в сентябре... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T06:21

2022-07-26T06:21

2022-07-26T06:21

политика

лдпр

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сенатор Александр Пронюшкин, который в марте ошибочно сообщил о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, не будет делегирован в Совет Федерации в сентябре после выборов губернатора Владимирской области, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.Пронюшкин с октября 2018 года представлял в верхней палате исполнительную власть Владимирской области.В марте сенатор Пронюшкин разместил пост о кончине лидера ЛДПР, а затем удалил его, объяснив, что он случайно попал в его Telegram-канал при пересылке. По его словам, при пересылке текста "информация попала в несколько источников, в том числе и Telegram-канал". ЛДПР после этого сообщила, что проводит внутреннее расследование этого инцидента.Жириновский скончался 6 апреля.

https://ria.ru/20220707/zhirinovskiy-1801066273.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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