Пронюшкина не делегируют в Совет Федерации, сообщил источник
Пронюшкина, ошибочно сообщившего в марте о смерти Жириновского, не делегируют в Совфед
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации
Сенаторы на заседании Совета Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сенатор Александр Пронюшкин, который в марте ошибочно сообщил о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, не будет делегирован в Совет Федерации в сентябре после выборов губернатора Владимирской области, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.
Пронюшкин с октября 2018 года представлял в верхней палате исполнительную власть Владимирской области.
"Пронюшкина нет в тройке сенаторов, предложенных врио губернатора области Александром Авдеевым", - сказал собеседник агентства.
В марте сенатор Пронюшкин разместил пост о кончине лидера ЛДПР, а затем удалил его, объяснив, что он случайно попал в его Telegram-канал при пересылке. По его словам, при пересылке текста "информация попала в несколько источников, в том числе и Telegram-канал". ЛДПР после этого сообщила, что проводит внутреннее расследование этого инцидента.
Жириновский скончался 6 апреля.
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