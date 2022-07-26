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МВФ улучшил прогноз по спаду экономики России - РИА Новости, 26.07.2022
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МВФ улучшил прогноз по спаду экономики России
МВФ улучшил прогноз по спаду экономики России - РИА Новости, 26.07.2022
МВФ улучшил прогноз по спаду экономики России
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по спаду российской экономики на 2022 год до 6% с 8,5%, но ухудшил на 2023 год до 3,5% с 2,3%, следует из... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:09
2022-07-26T16:17
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
максим решетников
мвф
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ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по спаду российской экономики на 2022 год до 6% с 8,5%, но ухудшил на 2023 год до 3,5% с 2,3%, следует из доклада фонда.Его эксперты объясняют ожидаемое падение специальной военной операцией России на Украине и западными санкциями, а улучшение оценки - ростом экспорта, который превзошел ожидания.А ухудшение прогноза на 2023 год фонд объясняет дополнительными санкциями, которые должны вступить в силу в следующем году.По итогам 2021 года ВВП России вырос на 4,7%, превзойдя ожидания властей. В Минэкономразвития отмечали, что главным фактором восстановления экономики России в прошлом году стал потребительский спрос.Спад экономики в текущем году, по обновленному прогнозу ЦБ, составит 4-6%, а в 2023 году может оказаться в пределах 1-4%. Минэкономразвития пока не публиковало новый прогноз, а в апрельской версии ожидало сокращения ВВП на 7,8%. В июне глава министерства Максим Решетников отмечал, что российская экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти, и спад по итогам года будет меньше прежних прогнозов. В прошлую пятницу его зам Полина Крючкова говорила, что представленные прогнозы ЦБ близки к текущим оценкам Минэкономразвития.
https://ria.ru/20220726/ekonomika-1804923029.html
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), максим решетников, мвф
16:09 26.07.2022 (обновлено: 16:17 26.07.2022)
 
МВФ улучшил прогноз по спаду экономики России

МВФ улучшил прогноз по спаду экономики России на 2022 год с 8,5 процента до шести

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по спаду российской экономики на 2022 год до 6% с 8,5%, но ухудшил на 2023 год до 3,5% с 2,3%, следует из доклада фонда.
Его эксперты объясняют ожидаемое падение специальной военной операцией России на Украине и западными санкциями, а улучшение оценки - ростом экспорта, который превзошел ожидания.
Небоскребы делового центра - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 04:24
Эксперт назвал три шага для возобновления роста российской экономики
А ухудшение прогноза на 2023 год фонд объясняет дополнительными санкциями, которые должны вступить в силу в следующем году.
По итогам 2021 года ВВП России вырос на 4,7%, превзойдя ожидания властей. В Минэкономразвития отмечали, что главным фактором восстановления экономики России в прошлом году стал потребительский спрос.
Спад экономики в текущем году, по обновленному прогнозу ЦБ, составит 4-6%, а в 2023 году может оказаться в пределах 1-4%. Минэкономразвития пока не публиковало новый прогноз, а в апрельской версии ожидало сокращения ВВП на 7,8%. В июне глава министерства Максим Решетников отмечал, что российская экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти, и спад по итогам года будет меньше прежних прогнозов. В прошлую пятницу его зам Полина Крючкова говорила, что представленные прогнозы ЦБ близки к текущим оценкам Минэкономразвития.
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 16:02
Маховик российской экономики раскручивается, заявил Орешкин
 
ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Максим РешетниковМВФ
 
 
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