https://ria.ru/20220726/prognoz-1805106373.html

МВФ улучшил прогноз по спаду экономики России

МВФ улучшил прогноз по спаду экономики России - РИА Новости, 26.07.2022

МВФ улучшил прогноз по спаду экономики России

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по спаду российской экономики на 2022 год до 6% с 8,5%, но ухудшил на 2023 год до 3,5% с 2,3%, следует из... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:09

2022-07-26T16:09

2022-07-26T16:17

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

максим решетников

мвф

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ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по спаду российской экономики на 2022 год до 6% с 8,5%, но ухудшил на 2023 год до 3,5% с 2,3%, следует из доклада фонда.Его эксперты объясняют ожидаемое падение специальной военной операцией России на Украине и западными санкциями, а улучшение оценки - ростом экспорта, который превзошел ожидания.А ухудшение прогноза на 2023 год фонд объясняет дополнительными санкциями, которые должны вступить в силу в следующем году.По итогам 2021 года ВВП России вырос на 4,7%, превзойдя ожидания властей. В Минэкономразвития отмечали, что главным фактором восстановления экономики России в прошлом году стал потребительский спрос.Спад экономики в текущем году, по обновленному прогнозу ЦБ, составит 4-6%, а в 2023 году может оказаться в пределах 1-4%. Минэкономразвития пока не публиковало новый прогноз, а в апрельской версии ожидало сокращения ВВП на 7,8%. В июне глава министерства Максим Решетников отмечал, что российская экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти, и спад по итогам года будет меньше прежних прогнозов. В прошлую пятницу его зам Полина Крючкова говорила, что представленные прогнозы ЦБ близки к текущим оценкам Минэкономразвития.

https://ria.ru/20220726/ekonomika-1804923029.html

https://ria.ru/20220716/ekonomika-1802947948.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), максим решетников, мвф