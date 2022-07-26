https://ria.ru/20220726/primore-1804923256.html
В Приморье пропала пара грибников
В Приморье пропала пара грибников - РИА Новости, 26.07.2022
В Приморье пропала пара грибников
Спасатели, полицейские и волонтеры ищут мужчину и женщину, которые ушли за грибами и пропали в Надеждинском районе Приморья 23 июля. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T04:25
2022-07-26T04:25
2022-07-26T05:13
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150738/69/1507386963_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_7dab6a7102098c3bdf82a534a48da847.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Спасатели, полицейские и волонтеры ищут мужчину и женщину, которые ушли за грибами и пропали в Надеждинском районе Приморья 23 июля.Как сообщает организация "ПримПоиск", Елена и Игорь Воробьевы 23 июля ушли в лес за грибами и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Они пропали в районе Тавричанки. Женщина является медработником.В соцсетях волонтеры распространили информацию о сборе добровольцев на поиск пропавших.Представитель регионального главка МЧС уточнил РИА Новости, что спасатели также ищут пропавших."24 июля поступило обращение об оказании помощи в поиске мужчины и женщины, которые утром 23 июля пошли в лес за грибами из поселка Рыбачий Надеждинского района и не вернулись, их местоположение неизвестно. На сегодняшний день поиски граждан продолжаются, задействованы спасатели МЧС России, сотрудники полиции и волонтеры - всего 27 человек, 8 единиц техники", - сообщил он.По его словам, с начала поисковых работ всего обследовано 31 квадратный километр лесного массива и 56 километров прилегающих дорог. Пока поиск результата не дал.
https://ria.ru/20220716/reka-1802895166.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150738/69/1507386963_118:0:1451:1000_1920x0_80_0_0_efd2b88dcbc1de055e7c55037398d224.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
04:25 26.07.2022 (обновлено: 05:13 26.07.2022)
В Приморье пропала пара грибников
В Надеждинском районе Приморья 23 июля пропала пара, которая ушла за грибами
ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Спасатели, полицейские и волонтеры ищут мужчину и женщину, которые ушли за грибами и пропали в Надеждинском районе Приморья 23 июля.
Как сообщает организация "ПримПоиск", Елена и Игорь Воробьевы 23 июля ушли в лес за грибами и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Они пропали в районе Тавричанки. Женщина является медработником.
В соцсетях волонтеры распространили информацию о сборе добровольцев на поиск пропавших.
Представитель регионального главка МЧС уточнил РИА Новости, что спасатели также ищут пропавших.
"24 июля поступило обращение об оказании помощи в поиске мужчины и женщины, которые утром 23 июля пошли в лес за грибами из поселка Рыбачий Надеждинского района и не вернулись, их местоположение неизвестно. На сегодняшний день поиски граждан продолжаются, задействованы спасатели МЧС
России, сотрудники полиции и волонтеры - всего 27 человек, 8 единиц техники", - сообщил он.
По его словам, с начала поисковых работ всего обследовано 31 квадратный километр лесного массива и 56 километров прилегающих дорог. Пока поиск результата не дал.