https://ria.ru/20220726/primore-1804923256.html

В Приморье пропала пара грибников

В Приморье пропала пара грибников - РИА Новости, 26.07.2022

В Приморье пропала пара грибников

Спасатели, полицейские и волонтеры ищут мужчину и женщину, которые ушли за грибами и пропали в Надеждинском районе Приморья 23 июля. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T04:25

2022-07-26T04:25

2022-07-26T05:13

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Спасатели, полицейские и волонтеры ищут мужчину и женщину, которые ушли за грибами и пропали в Надеждинском районе Приморья 23 июля.Как сообщает организация "ПримПоиск", Елена и Игорь Воробьевы 23 июля ушли в лес за грибами и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Они пропали в районе Тавричанки. Женщина является медработником.В соцсетях волонтеры распространили информацию о сборе добровольцев на поиск пропавших.Представитель регионального главка МЧС уточнил РИА Новости, что спасатели также ищут пропавших."24 июля поступило обращение об оказании помощи в поиске мужчины и женщины, которые утром 23 июля пошли в лес за грибами из поселка Рыбачий Надеждинского района и не вернулись, их местоположение неизвестно. На сегодняшний день поиски граждан продолжаются, задействованы спасатели МЧС России, сотрудники полиции и волонтеры - всего 27 человек, 8 единиц техники", - сообщил он.По его словам, с начала поисковых работ всего обследовано 31 квадратный километр лесного массива и 56 километров прилегающих дорог. Пока поиск результата не дал.

https://ria.ru/20220716/reka-1802895166.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия