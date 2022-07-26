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В Приморье пропала пара грибников - РИА Новости, 26.07.2022
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В Приморье пропала пара грибников
В Приморье пропала пара грибников - РИА Новости, 26.07.2022
В Приморье пропала пара грибников
Спасатели, полицейские и волонтеры ищут мужчину и женщину, которые ушли за грибами и пропали в Надеждинском районе Приморья 23 июля. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T04:25
2022-07-26T05:13
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Спасатели, полицейские и волонтеры ищут мужчину и женщину, которые ушли за грибами и пропали в Надеждинском районе Приморья 23 июля.Как сообщает организация "ПримПоиск", Елена и Игорь Воробьевы 23 июля ушли в лес за грибами и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Они пропали в районе Тавричанки. Женщина является медработником.В соцсетях волонтеры распространили информацию о сборе добровольцев на поиск пропавших.Представитель регионального главка МЧС уточнил РИА Новости, что спасатели также ищут пропавших."24 июля поступило обращение об оказании помощи в поиске мужчины и женщины, которые утром 23 июля пошли в лес за грибами из поселка Рыбачий Надеждинского района и не вернулись, их местоположение неизвестно. На сегодняшний день поиски граждан продолжаются, задействованы спасатели МЧС России, сотрудники полиции и волонтеры - всего 27 человек, 8 единиц техники", - сообщил он.По его словам, с начала поисковых работ всего обследовано 31 квадратный километр лесного массива и 56 километров прилегающих дорог. Пока поиск результата не дал.
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происшествия, россия
04:25 26.07.2022 (обновлено: 05:13 26.07.2022)
 
В Приморье пропала пара грибников

В Надеждинском районе Приморья 23 июля пропала пара, которая ушла за грибами

© РИА Новости / Сергей ОрловПриморье
Приморье - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Сергей Орлов
Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Спасатели, полицейские и волонтеры ищут мужчину и женщину, которые ушли за грибами и пропали в Надеждинском районе Приморья 23 июля.
Как сообщает организация "ПримПоиск", Елена и Игорь Воробьевы 23 июля ушли в лес за грибами и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Они пропали в районе Тавричанки. Женщина является медработником.
В соцсетях волонтеры распространили информацию о сборе добровольцев на поиск пропавших.
Представитель регионального главка МЧС уточнил РИА Новости, что спасатели также ищут пропавших.
"24 июля поступило обращение об оказании помощи в поиске мужчины и женщины, которые утром 23 июля пошли в лес за грибами из поселка Рыбачий Надеждинского района и не вернулись, их местоположение неизвестно. На сегодняшний день поиски граждан продолжаются, задействованы спасатели МЧС России, сотрудники полиции и волонтеры - всего 27 человек, 8 единиц техники", - сообщил он.
По его словам, с начала поисковых работ всего обследовано 31 квадратный километр лесного массива и 56 километров прилегающих дорог. Пока поиск результата не дал.
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