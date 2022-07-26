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"Северный поток — 2" готов удовлетворить потребности Европы, заявил Лавров - РИА Новости, 26.07.2022
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"Северный поток — 2" готов удовлетворить потребности Европы, заявил Лавров
"Северный поток — 2" готов удовлетворить потребности Европы, заявил Лавров - РИА Новости, 26.07.2022
"Северный поток — 2" готов удовлетворить потребности Европы, заявил Лавров
"Северный поток — 2" полностью готов к тому, чтобы удовлетворить потребности Европы в сфере энергетики, однако закрыт по политическим причинам, заявил министр... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:44
2022-07-26T19:30
экономика
россия
северный поток — 2
сергей лавров
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ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. "Северный поток — 2" полностью готов к тому, чтобы удовлетворить потребности Европы в сфере энергетики, однако закрыт по политическим причинам, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Ну и, конечно, "Северный поток — 2", который полностью готов к тому, чтобы компенсировать нужное, чтобы удовлетворить нужное… в этом виде топлива, просто закрыт по политическим причинам",- сказал министр в ходе совместной с президентом Уганды пресс-конференции.Он также отметил, что, несмотря на то, что все нормативно-правовые акты ЕС при строительстве были соблюдены, Еврокомиссия задним числом приняла директивы, которые тормозят завершение проекта."Однако как только все это уже было готово к функционированию Еврокомиссия задним числом - подчеркну, задним числом - приняла нормативы, которые до сих пор использовались для торможения этого важнейшего для энергобезопасности Европы газопровода",- подчеркнул Лавров.Он также упомянул, что сюжет о том, что Россия использует газ в качестве оружия, не является новым, при этом же сам Евросоюз сам делал все возможное ,чтобы ограничить мощности другого российского проекта - "Северного потока — 1"."Европейский союз в течение последних шести-семи лет говорит, что Россия использует газ в качестве оружия, не приводя никаких конкретных примеров и параллельно делая все, чтобы ограничить мощности перекачки газа, которыми обладал "Северный поток — 1", - сказал министр.
https://ria.ru/20220726/gaz-1805043067.html
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Лавров: "Северный поток – 2" готов удовлетворить потребности Европы в энергии
"Северный поток 2" полностью готов удовлетворить потребности Европы в энергии - Лавров
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экономика, россия, северный поток — 2, сергей лавров
13:44 26.07.2022 (обновлено: 19:30 26.07.2022)
 
"Северный поток — 2" готов удовлетворить потребности Европы, заявил Лавров

Лавров: "Северный поток — 2" готов удовлетворить потребности Европы в сфере энергетики

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ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. "Северный поток — 2" полностью готов к тому, чтобы удовлетворить потребности Европы в сфере энергетики, однако закрыт по политическим причинам, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Ну и, конечно, "Северный поток — 2", который полностью готов к тому, чтобы компенсировать нужное, чтобы удовлетворить нужное… в этом виде топлива, просто закрыт по политическим причинам",- сказал министр в ходе совместной с президентом Уганды пресс-конференции.
Он также отметил, что, несмотря на то, что все нормативно-правовые акты ЕС при строительстве были соблюдены, Еврокомиссия задним числом приняла директивы, которые тормозят завершение проекта.
"Однако как только все это уже было готово к функционированию Еврокомиссия задним числом - подчеркну, задним числом - приняла нормативы, которые до сих пор использовались для торможения этого важнейшего для энергобезопасности Европы газопровода",- подчеркнул Лавров.
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Он также упомянул, что сюжет о том, что Россия использует газ в качестве оружия, не является новым, при этом же сам Евросоюз сам делал все возможное ,чтобы ограничить мощности другого российского проекта - "Северного потока — 1".
"Европейский союз в течение последних шести-семи лет говорит, что Россия использует газ в качестве оружия, не приводя никаких конкретных примеров и параллельно делая все, чтобы ограничить мощности перекачки газа, которыми обладал "Северный поток — 1", - сказал министр.
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ЭкономикаРоссияСеверный поток — 2Сергей Лавров
 
 
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