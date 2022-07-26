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Уганда хочет напрямую поставлять чай, кофе и бананы в Россию
Уганда хочет напрямую поставлять чай, кофе и бананы в Россию - РИА Новости, 26.07.2022
Уганда хочет напрямую поставлять чай, кофе и бананы в Россию
Уганда хочет нарастить поставки в Россию сельхозпродукции, в том числе напрямую экспортировать кофе, чай, бананы, заявил президент Уганды Йовери Кагута Мусевени РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:16
2022-07-26T14:16
2022-07-26T14:16
экономика
уганда
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йовери мусевени
кофе
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ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Уганда хочет нарастить поставки в Россию сельхозпродукции, в том числе напрямую экспортировать кофе, чай, бананы, заявил президент Уганды Йовери Кагута Мусевени на пресс-конференции после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым."Уганда, как видите, производит много сельскохозяйственных культур. Мы производим много кофе, мы крупнейший производитель кофе в Африке. А также - чай, молоко, говядину, зерно, бананы. Мы второй производитель бананов в мире. Эта продукция поступает в Россию через Западную Европу. Мы можем торговать напрямую", - сказал президент Уганды.Он выразил надежду на сотрудничество с Россией в сфере медицины, космических исследований и в освоении мирного атома, подчеркнув при этом, что Уганда располагает значительными природными запасами урана.
https://ria.ru/20220726/afrika-1805053998.html
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экономика, уганда, россия, африка, йовери мусевени, кофе, бананы, чай
Уганда хочет напрямую поставлять чай, кофе и бананы в Россию
Президент Мусевени: Уганда хочет напрямую поставлять чай, кофе и бананы в Россию