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Уганда хочет напрямую поставлять чай, кофе и бананы в Россию - РИА Новости, 26.07.2022
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Уганда хочет напрямую поставлять чай, кофе и бананы в Россию
Уганда хочет напрямую поставлять чай, кофе и бананы в Россию - РИА Новости, 26.07.2022
Уганда хочет напрямую поставлять чай, кофе и бананы в Россию
Уганда хочет нарастить поставки в Россию сельхозпродукции, в том числе напрямую экспортировать кофе, чай, бананы, заявил президент Уганды Йовери Кагута Мусевени РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:16
2022-07-26T14:16
экономика
уганда
россия
африка
йовери мусевени
кофе
бананы
чай
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ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Уганда хочет нарастить поставки в Россию сельхозпродукции, в том числе напрямую экспортировать кофе, чай, бананы, заявил президент Уганды Йовери Кагута Мусевени на пресс-конференции после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым."Уганда, как видите, производит много сельскохозяйственных культур. Мы производим много кофе, мы крупнейший производитель кофе в Африке. А также - чай, молоко, говядину, зерно, бананы. Мы второй производитель бананов в мире. Эта продукция поступает в Россию через Западную Европу. Мы можем торговать напрямую", - сказал президент Уганды.Он выразил надежду на сотрудничество с Россией в сфере медицины, космических исследований и в освоении мирного атома, подчеркнув при этом, что Уганда располагает значительными природными запасами урана.
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экономика, уганда, россия, африка, йовери мусевени, кофе, бананы, чай
14:16 26.07.2022
 
Уганда хочет напрямую поставлять чай, кофе и бананы в Россию

Президент Мусевени: Уганда хочет напрямую поставлять чай, кофе и бананы в Россию

CC0 / Redfam / Уганда
Уганда - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
CC0 / Redfam /
Уганда. Архивное фото
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ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Уганда хочет нарастить поставки в Россию сельхозпродукции, в том числе напрямую экспортировать кофе, чай, бананы, заявил президент Уганды Йовери Кагута Мусевени на пресс-конференции после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Уганда, как видите, производит много сельскохозяйственных культур. Мы производим много кофе, мы крупнейший производитель кофе в Африке. А также - чай, молоко, говядину, зерно, бананы. Мы второй производитель бананов в мире. Эта продукция поступает в Россию через Западную Европу. Мы можем торговать напрямую", - сказал президент Уганды.
Он выразил надежду на сотрудничество с Россией в сфере медицины, космических исследований и в освоении мирного атома, подчеркнув при этом, что Уганда располагает значительными природными запасами урана.
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ЭкономикаУгандаРоссияАфрикаЙовери МусевениКофеБананыЧай
 
 
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