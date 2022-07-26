https://ria.ru/20220726/postavki-1805060749.html

Уганда хочет напрямую поставлять чай, кофе и бананы в Россию

Уганда хочет напрямую поставлять чай, кофе и бананы в Россию - РИА Новости, 26.07.2022

Уганда хочет напрямую поставлять чай, кофе и бананы в Россию

Уганда хочет нарастить поставки в Россию сельхозпродукции, в том числе напрямую экспортировать кофе, чай, бананы, заявил президент Уганды Йовери Кагута Мусевени РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T14:16

2022-07-26T14:16

2022-07-26T14:16

экономика

уганда

россия

африка

йовери мусевени

кофе

бананы

чай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579596394_0:175:1920:1255_1920x0_80_0_0_604b92eec0159712d23293806a236042.jpg

ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Уганда хочет нарастить поставки в Россию сельхозпродукции, в том числе напрямую экспортировать кофе, чай, бананы, заявил президент Уганды Йовери Кагута Мусевени на пресс-конференции после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым."Уганда, как видите, производит много сельскохозяйственных культур. Мы производим много кофе, мы крупнейший производитель кофе в Африке. А также - чай, молоко, говядину, зерно, бананы. Мы второй производитель бананов в мире. Эта продукция поступает в Россию через Западную Европу. Мы можем торговать напрямую", - сказал президент Уганды.Он выразил надежду на сотрудничество с Россией в сфере медицины, космических исследований и в освоении мирного атома, подчеркнув при этом, что Уганда располагает значительными природными запасами урана.

https://ria.ru/20220726/afrika-1805053998.html

уганда

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, уганда, россия, африка, йовери мусевени, кофе, бананы, чай