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Польша не боится остаться без газа, заявили в правительстве - РИА Новости, 26.07.2022
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Польша не боится остаться без газа, заявили в правительстве
Польша не боится остаться без газа, заявили в правительстве - РИА Новости, 26.07.2022
Польша не боится остаться без газа, заявили в правительстве
Польша не опасается остаться без газа после заявления "Газпрома", но цены могут вырасти, заявил журналистам пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:37
2022-07-26T16:48
экономика
польша
европа
газпром
siemens
северный поток
владимир путин
право и справедливость
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ВАРШАВА, 26 июл – РИА Новости. Польша не опасается остаться без газа после заявления "Газпрома", но цены могут вырасти, заявил журналистам пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер журналистам."Газпром" в понедельник информировал, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по "Северному потоку" с 27 июля составят не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть не более 20% мощности магистрали."В связи с тем, что правительство "Права и справедливости" в начале своей первой каденции, после 2015 года, приняло решение о строительстве газопровода Baltic Pipe, такого риска, касающегося отсутствия поставок газа в Польшу, нет", - сказал Мюллер. "В то же время, конечно, каждое решение "Газпрома", касающееся ограничения поставок в Европу, может привести к повышению цен на газ и повышению цены энергии", - добавил он.Президент России Владимир Путин 19 июля подробно прокомментировал ситуацию вокруг работы "Северного потока" в условиях санкций. Он пояснил, что в нормальном режиме для обеспечения поставок газа по нему задействованы шесть газоперекачивающих агрегатов Siemens, один из которых находится в резерве, но сейчас работают только два агрегата. При этом, как рассказал Путин, примерно 26 июля одна из этих машин должна также отправиться на регламентный ремонт, то есть без турбины из Канады рабочим останется только один ГПА."Газпром" 25 июля сообщил, что получил от Siemens документы от властей Канады, но вопросы остаются, в том числе и по санкциям Евросоюза и Великобритании, и решение этих вопросов важно как для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для "Северного потока", так и для срочного капремонта других двигателей, у немецкой компании в очередной раз запрошена незамедлительная поддержка в предоставлении документов."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.
https://ria.ru/20220726/ekonomiya-1804959212.html
https://ria.ru/20220720/gaz-1803661566.html
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экономика, польша, европа, газпром, siemens, северный поток, владимир путин, право и справедливость, природный газ
16:37 26.07.2022 (обновлено: 16:48 26.07.2022)
 
Польша не боится остаться без газа, заявили в правительстве

Пресс-секретарь Польши: страна не боится остаться без газа после заявления "Газпрома"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги у здания посольства Польши в Москве
Флаги у здания посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги у здания посольства Польши в Москве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 июл – РИА Новости. Польша не опасается остаться без газа после заявления "Газпрома", но цены могут вырасти, заявил журналистам пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер журналистам.
"Газпром" в понедельник информировал, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по "Северному потоку" с 27 июля составят не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть не более 20% мощности магистрали.
Газовая станция недалеко от Варшавы - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 10:55
В Польше заявили о желании самостоятельно решать вопросы экономии газа
"В связи с тем, что правительство "Права и справедливости" в начале своей первой каденции, после 2015 года, приняло решение о строительстве газопровода Baltic Pipe, такого риска, касающегося отсутствия поставок газа в Польшу, нет", - сказал Мюллер. "В то же время, конечно, каждое решение "Газпрома", касающееся ограничения поставок в Европу, может привести к повышению цен на газ и повышению цены энергии", - добавил он.
Президент России Владимир Путин 19 июля подробно прокомментировал ситуацию вокруг работы "Северного потока" в условиях санкций. Он пояснил, что в нормальном режиме для обеспечения поставок газа по нему задействованы шесть газоперекачивающих агрегатов Siemens, один из которых находится в резерве, но сейчас работают только два агрегата. При этом, как рассказал Путин, примерно 26 июля одна из этих машин должна также отправиться на регламентный ремонт, то есть без турбины из Канады рабочим останется только один ГПА.
Газовая станция недалеко от Варшавы - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 11:46
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"Газпром" 25 июля сообщил, что получил от Siemens документы от властей Канады, но вопросы остаются, в том числе и по санкциям Евросоюза и Великобритании, и решение этих вопросов важно как для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для "Северного потока", так и для срочного капремонта других двигателей, у немецкой компании в очередной раз запрошена незамедлительная поддержка в предоставлении документов.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.
Комплекс подготовки и транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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ЭкономикаПольшаЕвропаГазпромSiemensСеверный потокВладимир ПутинПраво и справедливостьПриродный газ
 
 
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