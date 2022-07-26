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Иностранца избили в московском метро за нежелание общаться - РИА Новости, 26.07.2022
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Иностранца избили в московском метро за нежелание общаться
Иностранца избили в московском метро за нежелание общаться - РИА Новости, 26.07.2022
Иностранца избили в московском метро за нежелание общаться
Мужчина избил в московском метро иностранца, отказавшегося с ним общаться, возбуждено уголовное дело о побоях, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:08
2022-07-26T12:06
происшествия
россия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Мужчина избил в московском метро иностранца, отказавшегося с ним общаться, возбуждено уголовное дело о побоях, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.Как отметили в ведомстве, ночью в вагоне поезда 27-летний мужчина "беспричинно стал приставать к гражданину иностранного государства". Иностранец на провокации не поддался, но это не остановило злоумышленника: он вышел за ним на платформу станции "Цветной бульвар", повалил на пол и начал избивать.Зачинщика задержали и доставили в отдел. Как мужчина рассказал полицейским, он хотел пообщаться с иностранцем, но, услышав отказ, разозлился."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК России "Побои". В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", — добавили в ведомстве. Когда именно произошел инцидент, не сообщается.
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происшествия, россия, москва, московский метрополитен, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
10:08 26.07.2022 (обновлено: 12:06 26.07.2022)
 
Иностранца избили в московском метро за нежелание общаться

В московском метро мужчина избил иностранца за то, что тот не хотел с ним общаться

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Мужчина избил в московском метро иностранца, отказавшегося с ним общаться, возбуждено уголовное дело о побоях, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Как отметили в ведомстве, ночью в вагоне поезда 27-летний мужчина "беспричинно стал приставать к гражданину иностранного государства". Иностранец на провокации не поддался, но это не остановило злоумышленника: он вышел за ним на платформу станции "Цветной бульвар", повалил на пол и начал избивать.
Зачинщика задержали и доставили в отдел. Как мужчина рассказал полицейским, он хотел пообщаться с иностранцем, но, услышав отказ, разозлился.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК России "Побои". В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", — добавили в ведомстве. Когда именно произошел инцидент, не сообщается.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 18:56
Источник: герои видео с жестоким избиением в Подмосковье уже помирились
 
ПроисшествияРоссияМоскваМосковский метрополитенМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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