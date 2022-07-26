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Иностранца избили в московском метро за нежелание общаться

Иностранца избили в московском метро за нежелание общаться - РИА Новости, 26.07.2022

Иностранца избили в московском метро за нежелание общаться

Мужчина избил в московском метро иностранца, отказавшегося с ним общаться, возбуждено уголовное дело о побоях, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:08

2022-07-26T10:08

2022-07-26T12:06

происшествия

россия

москва

московский метрополитен

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Мужчина избил в московском метро иностранца, отказавшегося с ним общаться, возбуждено уголовное дело о побоях, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.Как отметили в ведомстве, ночью в вагоне поезда 27-летний мужчина "беспричинно стал приставать к гражданину иностранного государства". Иностранец на провокации не поддался, но это не остановило злоумышленника: он вышел за ним на платформу станции "Цветной бульвар", повалил на пол и начал избивать.Зачинщика задержали и доставили в отдел. Как мужчина рассказал полицейским, он хотел пообщаться с иностранцем, но, услышав отказ, разозлился."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК России "Побои". В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", — добавили в ведомстве. Когда именно произошел инцидент, не сообщается.

https://ria.ru/20220620/draka-1796841351.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, московский метрополитен, министерство внутренних дел рф (мвд россии)