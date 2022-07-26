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Дураков не женить, морякам не напиваться: пять мифов об указах Петра I
Дураков не женить, морякам не напиваться: пять мифов об указах Петра I - РИА Новости, 26.07.2022
Дураков не женить, морякам не напиваться: пять мифов об указах Петра I
Что Петр I запретил "дуракам" и как в таком случае их выявляли? Зачем император ввел "нюхательную" полицию? Как бани и проруби помогли построить Петербург? Какие шутки сочиняли чиновники про Петра? Почему каблуки, подбитые гвоздями, оказались под запретом? Рассказываем, чем ещё запомнилась эпоха Петра Великого.
2022-07-26T14:00
2022-07-26T14:00
2022-07-26T14:00
истории.doc
подкаст
история
петр i
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Дураков не женить, морякам не напиваться: пять мифов об указах Петра I
Что Петр I запретил "дуракам" и как в таком случае их выявляли? Зачем император ввел "нюхательную" полицию? Как бани и проруби помогли построить Петербург? Какие шутки сочиняли чиновники про Петра? Почему каблуки, подбитые гвоздями, оказались под запретом? Рассказываем, чем ещё запомнилась эпоха Петра Великого.
audio/mpeg
Дураков не женить, морякам не напиваться: пять мифов об указах Петра I
Что Петр I запретил "дуракам" и как в таком случае их выявляли? Зачем император ввел "нюхательную" полицию? Как бани и проруби помогли построить Петербург? Какие шутки сочиняли чиновники про Петра? Почему каблуки, подбитые гвоздями, оказались под запретом? Рассказываем, чем ещё запомнилась эпоха Петра Великого.
audio/mpeg
Комментируют профессор, доктор исторических наук Евгений Анисимов и искусствовед, куратор выставочного проекта "30 картин из жизни Петра Великого" Алина Зоря.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Анна ГлушенковаГолос эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Семен Красавин
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подкаст, история, петр i, аудио
Дураков не женить, морякам не напиваться: пять мифов об указах Петра I
Что Петр I запретил "дуракам" и как в таком случае их выявляли? Зачем император ввел "нюхательную" полицию? Как бани и проруби помогли построить Петербург? Какие шутки сочиняли чиновники про Петра? Почему каблуки, подбитые гвоздями, оказались под запретом? Рассказываем, чем ещё запомнилась эпоха Петра Великого.