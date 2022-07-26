Рейтинг@Mail.ru
Дураков не женить, морякам не напиваться: пять мифов об указах Петра I - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20220726/petrpervyy-1804799509.html
Дураков не женить, морякам не напиваться: пять мифов об указах Петра I
Дураков не женить, морякам не напиваться: пять мифов об указах Петра I - РИА Новости, 26.07.2022
Дураков не женить, морякам не напиваться: пять мифов об указах Петра I
Что Петр I запретил "дуракам" и как в таком случае их выявляли? Зачем император ввел "нюхательную" полицию? Как бани и проруби помогли построить Петербург? Какие шутки сочиняли чиновники про Петра? Почему каблуки, подбитые гвоздями, оказались под запретом? Рассказываем, чем ещё запомнилась эпоха Петра Великого.
2022-07-26T14:00
2022-07-26T14:00
истории.doc
подкаст
история
петр i
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804796337_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_449abe19fdcedde8b7d6305d9708f45f.jpg
Дураков не женить, морякам не напиваться: пять мифов об указах Петра I
Что Петр I запретил "дуракам" и как в таком случае их выявляли? Зачем император ввел "нюхательную" полицию? Как бани и проруби помогли построить Петербург? Какие шутки сочиняли чиновники про Петра? Почему каблуки, подбитые гвоздями, оказались под запретом? Рассказываем, чем ещё запомнилась эпоха Петра Великого.
audio/mpeg
Дураков не женить, морякам не напиваться: пять мифов об указах Петра I
Что Петр I запретил "дуракам" и как в таком случае их выявляли? Зачем император ввел "нюхательную" полицию? Как бани и проруби помогли построить Петербург? Какие шутки сочиняли чиновники про Петра? Почему каблуки, подбитые гвоздями, оказались под запретом? Рассказываем, чем ещё запомнилась эпоха Петра Великого.
audio/mpeg
Комментируют профессор, доктор исторических наук Евгений Анисимов и искусствовед, куратор выставочного проекта "30 картин из жизни Петра Великого" Алина Зоря.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Анна ГлушенковаГолос эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Семен Красавин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804796337_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_09933682460294b7e8b1d5d2bd141a32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подкаст, история, петр i, аудио
14:00 26.07.2022
 

Дураков не женить, морякам не напиваться: пять мифов об указах Петра I

Истории.doc
Дураков не женить, морякам не напиваться: пять мифов об указах Петра I
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Что Петр I запретил "дуракам" и как в таком случае их выявляли? Зачем император ввел "нюхательную" полицию? Как бани и проруби помогли построить Петербург? Какие шутки сочиняли чиновники про Петра? Почему каблуки, подбитые гвоздями, оказались под запретом? Рассказываем, чем ещё запомнилась эпоха Петра Великого.
Комментируют профессор, доктор исторических наук Евгений Анисимов и искусствовед, куратор выставочного проекта "30 картин из жизни Петра Великого" Алина Зоря.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Анна Глушенкова
Голос эпизода: Анна Глушенкова
Звукорежиссер: Семен Красавин
 
Истории.docПодкастисторияПетр I
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала