https://ria.ru/20220726/petrpervyy-1804799509.html

Дураков не женить, морякам не напиваться: пять мифов об указах Петра I

Дураков не женить, морякам не напиваться: пять мифов об указах Петра I - РИА Новости, 26.07.2022

Дураков не женить, морякам не напиваться: пять мифов об указах Петра I

Что Петр I запретил "дуракам" и как в таком случае их выявляли? Зачем император ввел "нюхательную" полицию? Как бани и проруби помогли построить Петербург? Какие шутки сочиняли чиновники про Петра? Почему каблуки, подбитые гвоздями, оказались под запретом? Рассказываем, чем ещё запомнилась эпоха Петра Великого.

2022-07-26T14:00

2022-07-26T14:00

2022-07-26T14:00

истории.doc

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история

петр i

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Дураков не женить, морякам не напиваться: пять мифов об указах Петра I Что Петр I запретил "дуракам" и как в таком случае их выявляли? Зачем император ввел "нюхательную" полицию? Как бани и проруби помогли построить Петербург? Какие шутки сочиняли чиновники про Петра? Почему каблуки, подбитые гвоздями, оказались под запретом? Рассказываем, чем ещё запомнилась эпоха Петра Великого. audio/mpeg

Дураков не женить, морякам не напиваться: пять мифов об указах Петра I Что Петр I запретил "дуракам" и как в таком случае их выявляли? Зачем император ввел "нюхательную" полицию? Как бани и проруби помогли построить Петербург? Какие шутки сочиняли чиновники про Петра? Почему каблуки, подбитые гвоздями, оказались под запретом? Рассказываем, чем ещё запомнилась эпоха Петра Великого. audio/mpeg

Комментируют профессор, доктор исторических наук Евгений Анисимов и искусствовед, куратор выставочного проекта "30 картин из жизни Петра Великого" Алина Зоря.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Анна ГлушенковаГолос эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Семен Красавин

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подкаст, история, петр i, аудио