https://ria.ru/20220726/perseida-1805078216.html

В Москве полная Луна помешает наблюдению метеорного потока

В Москве полная Луна помешает наблюдению метеорного потока - РИА Новости, 26.07.2022

В Москве полная Луна помешает наблюдению метеорного потока

Метеорный поток Персеиды достигнет своего максимума в ночь на 12 августа, но наблюдать его помешает полная Луна, сообщил Московский планетарий. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T14:43

2022-07-26T14:43

2022-07-26T14:53

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Метеорный поток Персеиды достигнет своего максимума в ночь на 12 августа, но наблюдать его помешает полная Луна, сообщил Московский планетарий."Условия наблюдения Персеид в 2022 году – неблагоприятные. В ночь максимума полная Луна существенно помешает наблюдению метеоров. По данным международной метеорной организации, ожидается до 110 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту. Метеоры можно наблюдать при благоприятных погодных условиях и отсутствия городской засветки", - говорится в сообщении на сайте планетария.Отмечается, что действие звездопада началось 14 июля и завершится 1 сентября, а его максимум наступит в ночь 12 августа.Персеиды образуются, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие частицы сгорают в земной атмосфере и оставляют на небе яркие треки, которые иногда называют "звёздным дождем". Обычно яркие белые Персеиды равномерно летят по всему небу и резко прочерчивают его. Их скорость может достигать 60 километров в секунду, а свечение длится несколько секунд.Радиант Персеид, то есть та точка на небе, из которой визуально кажется, что они вылетают, находится в созвездии Персей. В период, когда поток достигает своего пика, то есть к середине августа, он находится на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. Радиант появляется на небе из-за северо-восточного горизонта после заката Солнца, а к рассвету поднимается высоко в область зенита.

https://ria.ru/20210815/meteory-1745818432.html

https://ria.ru/20220609/astronom-1793561553.html

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