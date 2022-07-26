13:57 26.07.2022 (обновлено: 14:50 26.07.2022)
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Лавров
Лавров: Россия готова к переговорам с Украиной, но ответа от Киева нет
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
ЭНТЕБЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, боевые действия завершаются за переговорным столом, но ответа от Киева нет.
"Мы никогда не отказывались от переговоров, потому что всем хорошо известно: боевые действия заканчиваются за переговорным столом", - сказал российский министр в ходе пресс-конференции.
Он добавил, что "когда на ранней стадии нашей военной операции украинская сторона предложила переговоры, мы согласились, состоялось несколько раундов, которые привели к очень интересному этапу 29 марта в Стамбуле, когда украинская сторона предложила вариант договора, который мы поддержали и об этом уведомили наших киевских коллег". "Но с тех пор никакого ответа от них мы не получили, хотя, подчеркну еще раз, мы согласились с их подходом, по сути дела", - отметил Лавров.
Он добавил, что РФ известно, "что такие наши коллеги, как США, Великобритания и ряд европейских стран запретили украинцам договариваться с нами на той основе, о которой я упомянул". "Я несколько дней назад в интервью произнес фразу, что у России нет предубеждений против переговоров с Украиной. Немедленно, всего несколько часов прошло, как в госдепартаменте официальный представитель заявил, что США считают, что сейчас не время для Украины вести переговоры с Россией. Делайте выводы - у американских коллег поспрашивайте, в чем там причина", - подчеркнул Лавров.