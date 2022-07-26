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Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 26.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/peregovory-1805050308.html
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Лавров
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 26.07.2022
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, боевые действия завершаются за переговорным столом, но ответа... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:57
2022-07-26T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
государственный департамент сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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ЭНТЕБЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, боевые действия завершаются за переговорным столом, но ответа от Киева нет."Мы никогда не отказывались от переговоров, потому что всем хорошо известно: боевые действия заканчиваются за переговорным столом", - сказал российский министр в ходе пресс-конференции.Он добавил, что "когда на ранней стадии нашей военной операции украинская сторона предложила переговоры, мы согласились, состоялось несколько раундов, которые привели к очень интересному этапу 29 марта в Стамбуле, когда украинская сторона предложила вариант договора, который мы поддержали и об этом уведомили наших киевских коллег". "Но с тех пор никакого ответа от них мы не получили, хотя, подчеркну еще раз, мы согласились с их подходом, по сути дела", - отметил Лавров.Он добавил, что РФ известно, "что такие наши коллеги, как США, Великобритания и ряд европейских стран запретили украинцам договариваться с нами на той основе, о которой я упомянул". "Я несколько дней назад в интервью произнес фразу, что у России нет предубеждений против переговоров с Украиной. Немедленно, всего несколько часов прошло, как в госдепартаменте официальный представитель заявил, что США считают, что сейчас не время для Украины вести переговоры с Россией. Делайте выводы - у американских коллег поспрашивайте, в чем там причина", - подчеркнул Лавров.
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в мире, россия, сша, украина, государственный департамент сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
13:57 26.07.2022 (обновлено: 14:50 26.07.2022)
 
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Лавров

Лавров: Россия готова к переговорам с Украиной, но ответа от Киева нет

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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ЭНТЕБЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, боевые действия завершаются за переговорным столом, но ответа от Киева нет.
"Мы никогда не отказывались от переговоров, потому что всем хорошо известно: боевые действия заканчиваются за переговорным столом", - сказал российский министр в ходе пресс-конференции.
Он добавил, что "когда на ранней стадии нашей военной операции украинская сторона предложила переговоры, мы согласились, состоялось несколько раундов, которые привели к очень интересному этапу 29 марта в Стамбуле, когда украинская сторона предложила вариант договора, который мы поддержали и об этом уведомили наших киевских коллег". "Но с тех пор никакого ответа от них мы не получили, хотя, подчеркну еще раз, мы согласились с их подходом, по сути дела", - отметил Лавров.
Он добавил, что РФ известно, "что такие наши коллеги, как США, Великобритания и ряд европейских стран запретили украинцам договариваться с нами на той основе, о которой я упомянул". "Я несколько дней назад в интервью произнес фразу, что у России нет предубеждений против переговоров с Украиной. Немедленно, всего несколько часов прошло, как в госдепартаменте официальный представитель заявил, что США считают, что сейчас не время для Украины вести переговоры с Россией. Делайте выводы - у американских коллег поспрашивайте, в чем там причина", - подчеркнул Лавров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаГосударственный департамент СШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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