https://ria.ru/20220726/peregovory-1805050308.html

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Лавров

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 26.07.2022

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, боевые действия завершаются за переговорным столом, но ответа... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:57

2022-07-26T13:57

2022-07-26T14:50

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

украина

государственный департамент сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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ЭНТЕБЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, боевые действия завершаются за переговорным столом, но ответа от Киева нет."Мы никогда не отказывались от переговоров, потому что всем хорошо известно: боевые действия заканчиваются за переговорным столом", - сказал российский министр в ходе пресс-конференции.Он добавил, что "когда на ранней стадии нашей военной операции украинская сторона предложила переговоры, мы согласились, состоялось несколько раундов, которые привели к очень интересному этапу 29 марта в Стамбуле, когда украинская сторона предложила вариант договора, который мы поддержали и об этом уведомили наших киевских коллег". "Но с тех пор никакого ответа от них мы не получили, хотя, подчеркну еще раз, мы согласились с их подходом, по сути дела", - отметил Лавров.Он добавил, что РФ известно, "что такие наши коллеги, как США, Великобритания и ряд европейских стран запретили украинцам договариваться с нами на той основе, о которой я упомянул". "Я несколько дней назад в интервью произнес фразу, что у России нет предубеждений против переговоров с Украиной. Немедленно, всего несколько часов прошло, как в госдепартаменте официальный представитель заявил, что США считают, что сейчас не время для Украины вести переговоры с Россией. Делайте выводы - у американских коллег поспрашивайте, в чем там причина", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20220723/orban-1804482188.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, украина, государственный департамент сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр