https://ria.ru/20220726/pens-1805142840.html

Бывший вице-президент Пенс: Россию и Китай ободряет слабость нынешних США

Бывший вице-президент Пенс: Россию и Китай ободряет слабость нынешних США - РИА Новости, 26.07.2022

Бывший вице-президент Пенс: Россию и Китай ободряет слабость нынешних США

Экономику США довели до резкой остановки, доллар обесценивается, энергонезависимость потеряна, слабость страны ободряет Россию и Китай, заявил бывший... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T17:30

2022-07-26T17:30

2022-07-26T17:38

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россия

вашингтон (штат)

майк пенс

китай

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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Экономику США довели до резкой остановки, доллар обесценивается, энергонезависимость потеряна, слабость страны ободряет Россию и Китай, заявил бывший вице-президент Майк Пенс."Нашу границу осаждают, наша валюта теряет ценность, энергонезависимость растрачена. Правительство социалистов довело нашу великую и растущую экономику до резкой остановки", - заявил Пенс на мероприятии фонда "Молодая Америка" в Вашингтоне.Пенс заявил, что "слабость Америки ободряет Россию и Китай". Он заявил, что "управляющие элиты в Вашингтоне и по всей стране никогда не были так далеки от ценностей США и так напряженно не продвигали свою повестку"."Американская свобода под ударом: технологические компании, крупные СМИ, правительство, даже крупный бизнес сомкнули ладони, чтобы продвигать пагубную повестку, разработанную, чтобы контролировать американцев и рушить американскую мечту", - сказал он.Пенс заявил, что США живут в культуре отмены.

https://ria.ru/20220726/neft-1805138028.html

сша

россия

вашингтон (штат)

китай

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сша, россия, вашингтон (штат), майк пенс, китай