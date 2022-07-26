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Бывший вице-президент Пенс: Россию и Китай ободряет слабость нынешних США - РИА Новости, 26.07.2022
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Бывший вице-президент Пенс: Россию и Китай ободряет слабость нынешних США
Бывший вице-президент Пенс: Россию и Китай ободряет слабость нынешних США - РИА Новости, 26.07.2022
Бывший вице-президент Пенс: Россию и Китай ободряет слабость нынешних США
Экономику США довели до резкой остановки, доллар обесценивается, энергонезависимость потеряна, слабость страны ободряет Россию и Китай, заявил бывший... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:30
2022-07-26T17:38
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вашингтон (штат)
майк пенс
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Экономику США довели до резкой остановки, доллар обесценивается, энергонезависимость потеряна, слабость страны ободряет Россию и Китай, заявил бывший вице-президент Майк Пенс."Нашу границу осаждают, наша валюта теряет ценность, энергонезависимость растрачена. Правительство социалистов довело нашу великую и растущую экономику до резкой остановки", - заявил Пенс на мероприятии фонда "Молодая Америка" в Вашингтоне.Пенс заявил, что "слабость Америки ободряет Россию и Китай". Он заявил, что "управляющие элиты в Вашингтоне и по всей стране никогда не были так далеки от ценностей США и так напряженно не продвигали свою повестку"."Американская свобода под ударом: технологические компании, крупные СМИ, правительство, даже крупный бизнес сомкнули ладони, чтобы продвигать пагубную повестку, разработанную, чтобы контролировать американцев и рушить американскую мечту", - сказал он.Пенс заявил, что США живут в культуре отмены.
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сша, россия, вашингтон (штат), майк пенс, китай
17:30 26.07.2022 (обновлено: 17:38 26.07.2022)
 
Бывший вице-президент Пенс: Россию и Китай ободряет слабость нынешних США

Бывший вице-президент США Пенс раскрыл, что слабость нынешних США ободряет Россию и Китай

© AP Photo / Risto BozovicБывший вице-президент США Майк Пенс
Бывший вице-президент США Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Risto Bozovic
Бывший вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Экономику США довели до резкой остановки, доллар обесценивается, энергонезависимость потеряна, слабость страны ободряет Россию и Китай, заявил бывший вице-президент Майк Пенс.
"Нашу границу осаждают, наша валюта теряет ценность, энергонезависимость растрачена. Правительство социалистов довело нашу великую и растущую экономику до резкой остановки", - заявил Пенс на мероприятии фонда "Молодая Америка" в Вашингтоне.
Пенс заявил, что "слабость Америки ободряет Россию и Китай". Он заявил, что "управляющие элиты в Вашингтоне и по всей стране никогда не были так далеки от ценностей США и так напряженно не продвигали свою повестку".
"Американская свобода под ударом: технологические компании, крупные СМИ, правительство, даже крупный бизнес сомкнули ладони, чтобы продвигать пагубную повестку, разработанную, чтобы контролировать американцев и рушить американскую мечту", - сказал он.
Пенс заявил, что США живут в культуре отмены.
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