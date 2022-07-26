https://ria.ru/20220726/parad-1805033056.html

В Кремле не комментируют причины отмены морского парада в Севастополе

В Кремле не комментируют причины отмены морского парада в Севастополе - РИА Новости, 26.07.2022

В Кремле не комментируют причины отмены морского парада в Севастополе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос об отсутствии военно-морского парада в программе празднования Дня ВМФ в... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:33

2022-07-26T13:33

2022-07-26T13:33

безопасность

севастополь

россия

дмитрий песков

вмф рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос об отсутствии военно-морского парада в программе празднования Дня ВМФ в Севастополе.Ранее стало известно, что празднование дня Военно-морского флота России в Севастополе 31 июля пройдет в сокращенном варианте - без традиционного военно-спортивного праздника для жителей города в акватории Севастопольской бухты."Ничего не могу сказать, это нужно в Минобороны обращаться", - ответил Песков журналистам на вопрос, известно ли об этом в Кремле и связана ли отмена парада со спецоперацией России на Украине.

https://ria.ru/20220509/parad-1787626231.html

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, севастополь, россия, дмитрий песков, вмф рф, ситуация в днр и лнр