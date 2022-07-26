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В Кремле не комментируют причины отмены морского парада в Севастополе - РИА Новости, 26.07.2022
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В Кремле не комментируют причины отмены морского парада в Севастополе
В Кремле не комментируют причины отмены морского парада в Севастополе - РИА Новости, 26.07.2022
В Кремле не комментируют причины отмены морского парада в Севастополе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос об отсутствии военно-морского парада в программе празднования Дня ВМФ в... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:33
2022-07-26T13:33
безопасность
севастополь
россия
дмитрий песков
вмф рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос об отсутствии военно-морского парада в программе празднования Дня ВМФ в Севастополе.Ранее стало известно, что празднование дня Военно-морского флота России в Севастополе 31 июля пройдет в сокращенном варианте - без традиционного военно-спортивного праздника для жителей города в акватории Севастопольской бухты."Ничего не могу сказать, это нужно в Минобороны обращаться", - ответил Песков журналистам на вопрос, известно ли об этом в Кремле и связана ли отмена парада со спецоперацией России на Украине.
https://ria.ru/20220509/parad-1787626231.html
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безопасность, севастополь, россия, дмитрий песков, вмф рф, ситуация в днр и лнр
13:33 26.07.2022
 
В Кремле не комментируют причины отмены морского парада в Севастополе

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о причинах отмены морского парада в Севастополе

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос об отсутствии военно-морского парада в программе празднования Дня ВМФ в Севастополе.
Ранее стало известно, что празднование дня Военно-морского флота России в Севастополе 31 июля пройдет в сокращенном варианте - без традиционного военно-спортивного праздника для жителей города в акватории Севастопольской бухты.
"Ничего не могу сказать, это нужно в Минобороны обращаться", - ответил Песков журналистам на вопрос, известно ли об этом в Кремле и связана ли отмена парада со спецоперацией России на Украине.
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БезопасностьСевастопольРоссияДмитрий ПесковВМФ РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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