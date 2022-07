https://ria.ru/20220726/panika-1804945261.html

"Жгите свои евро": британцы отреклись от "паникующего" из-за России ЕС

Читатели британского таблоида Daily Express прокомментировали статью о возникшей в Европе тревоге после новости о сокращении транзита по "Северному потоку". РИА Новости, 26.07.2022

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Читатели британского таблоида Daily Express прокомментировали статью о возникшей в Европе тревоге после новости о сокращении транзита по "Северному потоку".В материале уточняется, что такого развития событий на фоне запланированного на сегодня чрезвычайного энергетического саммита Еврокомиссия опасалась больше всего.Многие пользователи, в свою очередь, с иронией восприняли сложившуюся ситуацию, а некоторые предрекли Евросоюзу скорую рецессию."На этой встрече они будут просить Великобританию о помощи", — предположил Scoobyroo."Я изо всех сил стараюсь не улыбаться. Честно", — пошутил wild wiltsman."Германия в большой беде, ее экономика сильно зависит от российского газа. Отключение газа Россией, скорее всего, подтолкнет их к рецессии, которая может легко распространиться по всему ЕС. Хорошо, что Великобритания больше не член ЕС благодаря Brexit", — отметил washing machine."Страны ЕС, которые используют евро, смогут сжигать их в своих каминах, чтобы согреться зимой", — сыронизировал Fireman999."Боже мой, нет! Наши друзья и партнеры. А, ладно, неважно… Что сегодня по телику?" — написал BrynCartwright."Как странно. Я думал, что существует второй трубопровод под названием "Северный поток — 2", который мог бы восполнить пробел. Ах да, этот трубопровод так и не начал работу, потому что ЕС нарушил контракт, подписанный с русскими, и попытался взять его под свой контроль", — подчеркнул Stuart of Skye."Вы не поверите, но Brexit привел к тому, что Германия и ЕС не смогли предусмотреть подобный сценарий. Это позорно, и Евросоюз подаст в суд на Великобританию за то, что она не предвидела его некомпетентность", — сыронизировал пользователь с ником So, is that what you think, and 200 others."Похоже, рецессия ударит по ЕС раньше, чем там думают. Евро не переживет эту рецессию, учитывая фрагментацию еврозоны и совершенно разные уровни инфляции", — подытожили читатели.В середине июня "Газпром" сократил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно до 40 процентов мощности, объяснив это задержкой возвращения из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции "Портовая". В начале июля Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию.Магистраль возобновила работу 21 июля после планового техобслуживания, однако накануне "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по "Северному потоку" с 27-го числа будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть до 20 процентов от номинальной мощности. После этого газовые котировки резко усилили темпы роста, достигнув 2000 долларов.

