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В Ozon уволят сотрудника, опубликовавшего переписку клиентов и техподдержки - РИА Новости, 26.07.2022
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В Ozon уволят сотрудника, опубликовавшего переписку клиентов и техподдержки
В Ozon уволят сотрудника, опубликовавшего переписку клиентов и техподдержки - РИА Новости, 26.07.2022
В Ozon уволят сотрудника, опубликовавшего переписку клиентов и техподдержки
Сотрудника Ozon, опубликовавшего скриншоты переписки клиентов маркетплейса со службой поддержки, уволят, сейчас компания также принимает решение о передаче... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:16
2022-07-26T12:16
технологии
ozon
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сотрудника Ozon, опубликовавшего скриншоты переписки клиентов маркетплейса со службой поддержки, уволят, сейчас компания также принимает решение о передаче информации в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ozon.Ранее во вторник на анонимном форуме появились скриншоты из CRM-системы маркетплейса. Всего было опубликовано 12 скриншотов, содержащих фрагменты переписки службы поддержки (одного и того же специалиста, от чьего имени был осуществлен вход в CRM-систему) с клиентами. Уточнялось, что, судя по датам на фото, они делались на протяжении месяца."Сотруднику был моментально заблокирован доступ в корпоративные системы, он будет уволен, так как нарушение политики о конфиденциальности данных пользователей и халатное отношение к клиентам компании является для Ozon неприемлемым. Сейчас принимается решение о передаче информации в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела", - говорится в сообщении.В компании также отметили, что в скриншотах не содержится платежных данных покупателей, а сами фото - неиндексируемые, что значительно ограничивает возможность распространить информацию."Мы приносим извинения покупателям, данные о заказах которых оказались в открытом доступе. Отметим отдельно, что сотрудники поддержки не имеют доступа к платёжной информации клиентов, им доступен ограниченный набор данных, необходимых для помощи клиенту с доставкой заказа. Также из соображений безопасности у сотрудников поддержки ограничена возможность поиска по данным пользователя во внутренней системе", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220721/reteyl-1803947670.html
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технологии, ozon
12:16 26.07.2022
 
В Ozon уволят сотрудника, опубликовавшего переписку клиентов и техподдержки

Ozon уволят сотрудника, выложившего на форум скриншоты переписки клиентов с техподдержкой

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПункт выдачи заказов интернет-магазина OZON
Пункт выдачи заказов интернет-магазина OZON - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пункт выдачи заказов интернет-магазина OZON. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сотрудника Ozon, опубликовавшего скриншоты переписки клиентов маркетплейса со службой поддержки, уволят, сейчас компания также принимает решение о передаче информации в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ozon.
Ранее во вторник на анонимном форуме появились скриншоты из CRM-системы маркетплейса. Всего было опубликовано 12 скриншотов, содержащих фрагменты переписки службы поддержки (одного и того же специалиста, от чьего имени был осуществлен вход в CRM-систему) с клиентами. Уточнялось, что, судя по датам на фото, они делались на протяжении месяца.
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"Сотруднику был моментально заблокирован доступ в корпоративные системы, он будет уволен, так как нарушение политики о конфиденциальности данных пользователей и халатное отношение к клиентам компании является для Ozon неприемлемым. Сейчас принимается решение о передаче информации в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела", - говорится в сообщении.
В компании также отметили, что в скриншотах не содержится платежных данных покупателей, а сами фото - неиндексируемые, что значительно ограничивает возможность распространить информацию.
"Мы приносим извинения покупателям, данные о заказах которых оказались в открытом доступе. Отметим отдельно, что сотрудники поддержки не имеют доступа к платёжной информации клиентов, им доступен ограниченный набор данных, необходимых для помощи клиенту с доставкой заказа. Также из соображений безопасности у сотрудников поддержки ограничена возможность поиска по данным пользователя во внутренней системе", - добавляется в сообщении.
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