https://ria.ru/20220726/ozon-1804988741.html

В Ozon уволят сотрудника, опубликовавшего переписку клиентов и техподдержки

В Ozon уволят сотрудника, опубликовавшего переписку клиентов и техподдержки - РИА Новости, 26.07.2022

В Ozon уволят сотрудника, опубликовавшего переписку клиентов и техподдержки

Сотрудника Ozon, опубликовавшего скриншоты переписки клиентов маркетплейса со службой поддержки, уволят, сейчас компания также принимает решение о передаче... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:16

2022-07-26T12:16

2022-07-26T12:16

технологии

ozon

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сотрудника Ozon, опубликовавшего скриншоты переписки клиентов маркетплейса со службой поддержки, уволят, сейчас компания также принимает решение о передаче информации в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ozon.Ранее во вторник на анонимном форуме появились скриншоты из CRM-системы маркетплейса. Всего было опубликовано 12 скриншотов, содержащих фрагменты переписки службы поддержки (одного и того же специалиста, от чьего имени был осуществлен вход в CRM-систему) с клиентами. Уточнялось, что, судя по датам на фото, они делались на протяжении месяца."Сотруднику был моментально заблокирован доступ в корпоративные системы, он будет уволен, так как нарушение политики о конфиденциальности данных пользователей и халатное отношение к клиентам компании является для Ozon неприемлемым. Сейчас принимается решение о передаче информации в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела", - говорится в сообщении.В компании также отметили, что в скриншотах не содержится платежных данных покупателей, а сами фото - неиндексируемые, что значительно ограничивает возможность распространить информацию."Мы приносим извинения покупателям, данные о заказах которых оказались в открытом доступе. Отметим отдельно, что сотрудники поддержки не имеют доступа к платёжной информации клиентов, им доступен ограниченный набор данных, необходимых для помощи клиенту с доставкой заказа. Также из соображений безопасности у сотрудников поддержки ограничена возможность поиска по данным пользователя во внутренней системе", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220721/reteyl-1803947670.html

https://ria.ru/20220718/ekonomika-1803215161.html

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технологии, ozon