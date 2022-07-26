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Эксперт перечислил валюты, которые помогут пережить грядущий откат рубля
Эксперт перечислил валюты, которые помогут пережить грядущий откат рубля - РИА Новости, 26.07.2022
Эксперт перечислил валюты, которые помогут пережить грядущий откат рубля
Банк России резко снизил ключевую ставку, чтобы ослабить темпы укрепления рубля и помочь промышленности. Этот и другие факторы вскоре должны ослабить рубль... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T02:17
2022-07-26T02:17
2022-07-26T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
россия
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Банк России резко снизил ключевую ставку, чтобы ослабить темпы укрепления рубля и помочь промышленности. Этот и другие факторы вскоре должны ослабить рубль. Пережить этот момент поможет покупка гонконгских долларов и юаней, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер.Он предположил, что экономика в целом позитивно воспримет действия Банка России - ставки по кредитам должны снизиться, что поможет предприятиям взять в долг дешевле. Это может подстегнуть восстановление импорта, что, в свою очередь, окажет непосредственное влияние на рубль.На данный момент предложение валюты от экспортеров существенно превышает спрос на нее для закупки импорта, но все может поменяться. Если темпы экспорта замедлятся, а импорт восстановится, а действие бюджетного правила возобновится через валюты дружественных государств, рубль ожидаемо начнет слабеть. “Если выбирать валюту, в которой лучше всего отрабатывать грядущее ослабление рубля, то, очевидно, это китайский юань и гонконгский доллар, поскольку там фактор геополитики минимизирован”, - советует эксперт.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, рубль, россия
Эксперт перечислил валюты, которые помогут пережить грядущий откат рубля
Финансист Зельцер посоветовал россиянам вкладываться в юани из-за грядущего падения рубля
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости.
Банк России резко снизил ключевую ставку, чтобы ослабить темпы укрепления рубля и помочь промышленности. Этот и другие факторы вскоре должны ослабить рубль. Пережить этот момент поможет покупка гонконгских долларов и юаней, рассказал
агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер.
Он предположил, что экономика в целом позитивно воспримет действия Банка России - ставки по кредитам должны снизиться, что поможет предприятиям взять в долг дешевле. Это может подстегнуть восстановление импорта, что, в свою очередь, окажет непосредственное влияние на рубль.
На данный момент предложение валюты от экспортеров существенно превышает спрос на нее для закупки импорта, но все может поменяться. Если темпы экспорта замедлятся, а импорт восстановится, а действие бюджетного правила возобновится через валюты дружественных государств, рубль ожидаемо начнет слабеть.
“Если выбирать валюту, в которой лучше всего отрабатывать грядущее ослабление рубля, то, очевидно, это китайский юань и гонконгский доллар, поскольку там фактор геополитики минимизирован”, - советует эксперт.