https://ria.ru/20220726/otkat-1804915433.html

Эксперт перечислил валюты, которые помогут пережить грядущий откат рубля

Эксперт перечислил валюты, которые помогут пережить грядущий откат рубля - РИА Новости, 26.07.2022

Эксперт перечислил валюты, которые помогут пережить грядущий откат рубля

Банк России резко снизил ключевую ставку, чтобы ослабить темпы укрепления рубля и помочь промышленности. Этот и другие факторы вскоре должны ослабить рубль... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T02:17

2022-07-26T02:17

2022-07-26T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

россия

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Банк России резко снизил ключевую ставку, чтобы ослабить темпы укрепления рубля и помочь промышленности. Этот и другие факторы вскоре должны ослабить рубль. Пережить этот момент поможет покупка гонконгских долларов и юаней, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер.Он предположил, что экономика в целом позитивно воспримет действия Банка России - ставки по кредитам должны снизиться, что поможет предприятиям взять в долг дешевле. Это может подстегнуть восстановление импорта, что, в свою очередь, окажет непосредственное влияние на рубль.На данный момент предложение валюты от экспортеров существенно превышает спрос на нее для закупки импорта, но все может поменяться. Если темпы экспорта замедлятся, а импорт восстановится, а действие бюджетного правила возобновится через валюты дружественных государств, рубль ожидаемо начнет слабеть. “Если выбирать валюту, в которой лучше всего отрабатывать грядущее ослабление рубля, то, очевидно, это китайский юань и гонконгский доллар, поскольку там фактор геополитики минимизирован”, - советует эксперт.

https://ria.ru/20220725/kurs-1804875980.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, рубль, россия