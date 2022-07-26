https://ria.ru/20220726/ospa-1805179765.html

В ВОЗ не зафиксировали летальных исходов в Европе из-за вируса оспы обезьян

В ВОЗ не зафиксировали летальных исходов в Европе из-за вируса оспы обезьян - РИА Новости, 26.07.2022

В ВОЗ не зафиксировали летальных исходов в Европе из-за вируса оспы обезьян

С середины мая в Европе выявлено около 12 тысяч подтвержденных или возможных случаев заражения оспой обезьян, летальные исходы пока не регистрировались,... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T19:44

2022-07-26T19:44

2022-07-26T19:45

в мире

европа

воз

оспа

здоровье - общество

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ЦЮРИХ, 26 июл - РИА Новости. С середины мая в Европе выявлено около 12 тысяч подтвержденных или возможных случаев заражения оспой обезьян, летальные исходы пока не регистрировались, говорится в заявлении главы Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге."С 13 мая по 22 июля в регионе было зарегистрировано около 12 тысяч вероятных или подтвержденных случаев заболевания, в основном среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, из которых 8% были госпитализированы, к счастью, смертельных случаев на сегодняшний день нет", - говорится в заявлении.Клюге сообщил, что число заражений среди женщин и детей растет, но остается минимальным."Основным способом распространения является половой путь передачи при тесном контакте, но случаи заболевания выявляются и при бытовой передаче, а иногда вообще без четкой истории заражения", - заявил глава бюро ВОЗ.Клюге также призвал государства укреплять сотрудничество по сбору данных о препаратах против оспы обезьян и придерживаться принципа справедливости при распределении вакцин от этой инфекции.По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 16 тысяч случаев заражения оспой обезьян.На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы.

https://ria.ru/20220725/popova-1804820114.html

https://ria.ru/20220726/ospa-1805152705.html

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в мире, европа, воз, оспа, здоровье - общество