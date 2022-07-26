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В ВОЗ не зафиксировали летальных исходов в Европе из-за вируса оспы обезьян - РИА Новости, 26.07.2022
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В ВОЗ не зафиксировали летальных исходов в Европе из-за вируса оспы обезьян
В ВОЗ не зафиксировали летальных исходов в Европе из-за вируса оспы обезьян - РИА Новости, 26.07.2022
В ВОЗ не зафиксировали летальных исходов в Европе из-за вируса оспы обезьян
С середины мая в Европе выявлено около 12 тысяч подтвержденных или возможных случаев заражения оспой обезьян, летальные исходы пока не регистрировались,... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T19:44
2022-07-26T19:45
в мире
европа
воз
оспа
здоровье - общество
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ЦЮРИХ, 26 июл - РИА Новости. С середины мая в Европе выявлено около 12 тысяч подтвержденных или возможных случаев заражения оспой обезьян, летальные исходы пока не регистрировались, говорится в заявлении главы Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге."С 13 мая по 22 июля в регионе было зарегистрировано около 12 тысяч вероятных или подтвержденных случаев заболевания, в основном среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, из которых 8% были госпитализированы, к счастью, смертельных случаев на сегодняшний день нет", - говорится в заявлении.Клюге сообщил, что число заражений среди женщин и детей растет, но остается минимальным."Основным способом распространения является половой путь передачи при тесном контакте, но случаи заболевания выявляются и при бытовой передаче, а иногда вообще без четкой истории заражения", - заявил глава бюро ВОЗ.Клюге также призвал государства укреплять сотрудничество по сбору данных о препаратах против оспы обезьян и придерживаться принципа справедливости при распределении вакцин от этой инфекции.По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 16 тысяч случаев заражения оспой обезьян.На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы.
https://ria.ru/20220725/popova-1804820114.html
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в мире, европа, воз, оспа, здоровье - общество
19:44 26.07.2022 (обновлено: 19:45 26.07.2022)
 
В ВОЗ не зафиксировали летальных исходов в Европе из-за вируса оспы обезьян

В ВОЗ заявили об отсутствии смертей из-за вируса оспы обезьян в Европе

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 26 июл - РИА Новости. С середины мая в Европе выявлено около 12 тысяч подтвержденных или возможных случаев заражения оспой обезьян, летальные исходы пока не регистрировались, говорится в заявлении главы Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге.
"С 13 мая по 22 июля в регионе было зарегистрировано около 12 тысяч вероятных или подтвержденных случаев заболевания, в основном среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, из которых 8% были госпитализированы, к счастью, смертельных случаев на сегодняшний день нет", - говорится в заявлении.
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Клюге сообщил, что число заражений среди женщин и детей растет, но остается минимальным.
"Основным способом распространения является половой путь передачи при тесном контакте, но случаи заболевания выявляются и при бытовой передаче, а иногда вообще без четкой истории заражения", - заявил глава бюро ВОЗ.
Клюге также призвал государства укреплять сотрудничество по сбору данных о препаратах против оспы обезьян и придерживаться принципа справедливости при распределении вакцин от этой инфекции.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 16 тысяч случаев заражения оспой обезьян.
На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы.
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