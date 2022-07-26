https://ria.ru/20220726/ospa-1805152705.html

В США зафиксировали самую высокую в мире заболеваемость оспой обезьян

В США зафиксировали самую высокую в мире заболеваемость оспой обезьян - РИА Новости, 26.07.2022

В США зафиксировали самую высокую в мире заболеваемость оспой обезьян

Самая высокая в мире заболеваемость оспой обезьян зафиксирована в США - выявлено 3 846 случаев, сообщает центр по контролю и профилактике заболевания (CDC). РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T17:57

2022-07-26T17:57

2022-07-26T17:59

сша

испания

германия

в мире

оспа обезьян

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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Самая высокая в мире заболеваемость оспой обезьян зафиксирована в США - выявлено 3 846 случаев, сообщает центр по контролю и профилактике заболевания (CDC).По данным американского медрегулятора, всего в мире зафиксировано около 18 тысяч случаев в 75 странах. Следом за США в статистике CDC идет Испания с 3 125 случаями, более 2 тыс случаев зафиксированы в Германии и Великобритании.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

https://ria.ru/20220724/ospa-1804675233.html

сша

испания

германия

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сша, испания, германия, в мире, оспа обезьян