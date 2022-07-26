https://ria.ru/20220726/ospa-1804917762.html

WP: в США рассматривают возможность введения ЧС из-за оспы обезьян

WP: в США рассматривают возможность введения ЧС из-за оспы обезьян - РИА Новости, 26.07.2022

WP: в США рассматривают возможность введения ЧС из-за оспы обезьян

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения в стране режима ЧС в области здравоохранения из-за оспы обезьян, а также планирует... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T01:05

2022-07-26T01:05

2022-07-26T05:16

в мире

сша

воз

оспа обезьян

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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения в стране режима ЧС в области здравоохранения из-за оспы обезьян, а также планирует назначить в Белом доме координатора по борьбе с распространением заболевания, пишет газета Washington Post.В администрации американского президента обсуждался этот вопрос с высокопоставленными деятелями области здравоохранения в США на выходных после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.Как сообщили изданию источники, некоторые сотрудники администрации, что введение ЧС позволит собирать более точные данные о распространении вируса, однако другие считают такой шаг больше символическим и утверждают, что он вряд ли поможет разрешить ситуацию с вакцинами и проблемами с лечением.По сообщению американского медицинского регулятора Центры по контролю и профилактике заболеваний в США зафиксировано около 2,9 тысячи случаев заболевания.Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. При этом он отметил, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где этот риск высок. Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми.

https://radiosputnik.ria.ru/20220723/ospa-obezyan-1804535935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, воз, оспа обезьян