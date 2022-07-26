01:05 26.07.2022 (обновлено: 05:16 26.07.2022)
WP: в США рассматривают возможность введения ЧС из-за оспы обезьян
WP: администрация Байдена изучает возможность введения ЧС в США из-за оспы обезьян
© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения в стране режима ЧС в области здравоохранения из-за оспы обезьян, а также планирует назначить в Белом доме координатора по борьбе с распространением заболевания, пишет газета Washington Post.
"Администрация Байдена взвешивает, объявить ли вспышку оспы обезьян в стране чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, а также планирует назначить в Белом доме координатора мер против вируса", — говорится в материале.
В администрации американского президента обсуждался этот вопрос с высокопоставленными деятелями области здравоохранения в США на выходных после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.
Как сообщили изданию источники, некоторые сотрудники администрации, что введение ЧС позволит собирать более точные данные о распространении вируса, однако другие считают такой шаг больше символическим и утверждают, что он вряд ли поможет разрешить ситуацию с вакцинами и проблемами с лечением.
По сообщению американского медицинского регулятора Центры по контролю и профилактике заболеваний в США зафиксировано около 2,9 тысячи случаев заболевания.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. При этом он отметил, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где этот риск высок. Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми.