https://ria.ru/20220726/obstrel-1805176967.html

Украинские военные обстреляли из артиллерии Горловку и ее окраины

Украинские военные обстреляли из артиллерии Горловку и ее окраины - РИА Новости, 26.07.2022

Украинские военные обстреляли из артиллерии Горловку и ее окраины

Украинские войска во вторник за 45 минут обстреляли Горловку и близлежащий поселок Михайловка, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T19:36

2022-07-26T19:36

2022-07-26T19:36

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

украина

сцкк

стирол

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска во вторник за 45 минут обстреляли Горловку и близлежащий поселок Михайловка, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.20 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра... 19.05 - н.п. Новгородское – н.п. Михайловка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Украинские войска во вторник несколько раз обстреляли Горловку, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщало представительство ДНР в СЦКК.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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в мире, горловка, украина, сцкк, стирол, донецкая народная республика