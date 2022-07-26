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Украинские военные обстреляли из артиллерии Горловку и ее окраины - РИА Новости, 26.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские военные обстреляли из артиллерии Горловку и ее окраины
Украинские военные обстреляли из артиллерии Горловку и ее окраины - РИА Новости, 26.07.2022
Украинские военные обстреляли из артиллерии Горловку и ее окраины
Украинские войска во вторник за 45 минут обстреляли Горловку и близлежащий поселок Михайловка, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T19:36
2022-07-26T19:36
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
сцкк
стирол
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска во вторник за 45 минут обстреляли Горловку и близлежащий поселок Михайловка, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.20 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра... 19.05 - н.п. Новгородское – н.п. Михайловка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Украинские войска во вторник несколько раз обстреляли Горловку, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщало представительство ДНР в СЦКК.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
украина
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в мире, горловка, украина, сцкк, стирол, донецкая народная республика
19:36 26.07.2022
 
Украинские военные обстреляли из артиллерии Горловку и ее окраины

ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов калибра 122 миллиметра по Горловке и поселку Михайловка

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПоследствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Последствия обстрела в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска во вторник за 45 минут обстреляли Горловку и близлежащий поселок Михайловка, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.20 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра... 19.05 - н.п. Новгородское – н.п. Михайловка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Украинские войска во вторник несколько раз обстреляли Горловку, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщало представительство ДНР в СЦКК.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаСЦККСтиролДонецкая Народная Республика
 
 
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