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ВСУ выпустили по нефтебазе в Донецке три ракеты HIMARS - РИА Новости, 26.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ выпустили по нефтебазе в Донецке три ракеты HIMARS
ВСУ выпустили по нефтебазе в Донецке три ракеты HIMARS - РИА Новости, 26.07.2022
ВСУ выпустили по нефтебазе в Донецке три ракеты HIMARS
Украинские войска при обстреле нефтебазы в Донецке применили три ракеты американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:58
2022-07-26T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
донецкая народная республика
буденновский район
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска при обстреле нефтебазы в Донецке применили три ракеты американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Буденновского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины, а также уточнили применяемое вооружение и направление ведения огня. Так, противник вел огонь со своих позиций, расположенных в северо-западном направлении от города Донецка с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив три ракеты M31 GMLRS по объекту критической инфраструктуры", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что утром во вторник в результате обстрела со стороны украинских боевиков возник пожар на нефтебазе в Буденновском районе Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин позже сообщил, что пожар на складе хранения горюче-смазочных материалов ликвидирован, пострадавших нет.
донецк (днр)
донецкая народная республика
буденновский район
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика, буденновский район, сцкк, украина, вооруженные силы украины
16:58 26.07.2022
 
ВСУ выпустили по нефтебазе в Донецке три ракеты HIMARS

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по нефтебазе в Донецке три ракеты HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince BisardАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска при обстреле нефтебазы в Донецке применили три ракеты американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Буденновского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины, а также уточнили применяемое вооружение и направление ведения огня. Так, противник вел огонь со своих позиций, расположенных в северо-западном направлении от города Донецка с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив три ракеты M31 GMLRS по объекту критической инфраструктуры", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что утром во вторник в результате обстрела со стороны украинских боевиков возник пожар на нефтебазе в Буденновском районе Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин позже сообщил, что пожар на складе хранения горюче-смазочных материалов ликвидирован, пострадавших нет.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаБуденновский районСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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