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ВСУ выпустили по нефтебазе в Донецке три ракеты HIMARS

ВСУ выпустили по нефтебазе в Донецке три ракеты HIMARS - РИА Новости, 26.07.2022

ВСУ выпустили по нефтебазе в Донецке три ракеты HIMARS

Украинские войска при обстреле нефтебазы в Донецке применили три ракеты американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:58

2022-07-26T16:58

2022-07-26T16:58

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

донецкая народная республика

буденновский район

сцкк

украина

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска при обстреле нефтебазы в Донецке применили три ракеты американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Буденновского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины, а также уточнили применяемое вооружение и направление ведения огня. Так, противник вел огонь со своих позиций, расположенных в северо-западном направлении от города Донецка с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив три ракеты M31 GMLRS по объекту критической инфраструктуры", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что утром во вторник в результате обстрела со стороны украинских боевиков возник пожар на нефтебазе в Буденновском районе Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин позже сообщил, что пожар на складе хранения горюче-смазочных материалов ликвидирован, пострадавших нет.

донецк (днр)

донецкая народная республика

буденновский район

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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