ВСУ выпустили по нефтебазе в Донецке три ракеты HIMARS
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по нефтебазе в Донецке три ракеты HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince BisardАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска при обстреле нефтебазы в Донецке применили три ракеты американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Буденновского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины, а также уточнили применяемое вооружение и направление ведения огня. Так, противник вел огонь со своих позиций, расположенных в северо-западном направлении от города Донецка с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив три ракеты M31 GMLRS по объекту критической инфраструктуры", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что утром во вторник в результате обстрела со стороны украинских боевиков возник пожар на нефтебазе в Буденновском районе Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин позже сообщил, что пожар на складе хранения горюче-смазочных материалов ликвидирован, пострадавших нет.