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Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 26.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 26.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска почти за полтора часа обстреляли Донецк и поселок Пантелеймоновку, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:50
2022-07-26T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска почти за полтора часа обстреляли Донецк и поселок Пантелеймоновку, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 (совпадает с мск) - н.п. Невельское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра... 14.20 - н.п. Новгородское – н.п. Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
14:50 26.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку и Пантелеймоновке десять снарядов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска почти за полтора часа обстреляли Донецк и поселок Пантелеймоновку, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 (совпадает с мск) - н.п. Невельское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра... 14.20 - н.п. Новгородское – н.п. Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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