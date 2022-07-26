https://ria.ru/20220726/obstrel-1805083210.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 26.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

Украинские войска почти за полтора часа обстреляли Донецк и поселок Пантелеймоновку, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T14:50

2022-07-26T14:50

2022-07-26T14:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска почти за полтора часа обстреляли Донецк и поселок Пантелеймоновку, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 (совпадает с мск) - н.п. Невельское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра... 14.20 - н.п. Новгородское – н.п. Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.

https://ria.ru/20220726/kherson-1804932033.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина