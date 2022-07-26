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Украинские военные снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 26.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/obstrel-1804987453.html
Украинские военные снова обстреляли Донецк
Украинские военные снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 26.07.2022
Украинские военные снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Донецку 10 ракет из "Града" и 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:13
2022-07-26T12:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
сцкк
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 10 ракет из "Града" и 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в совместном центре про контролю и координации."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11.45 (совпадает с мск - ред) - населенный пункт Невельское – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра; 12.00 - населенный пункт Артемовск – населенный пункт Горловка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 12.04 - населенный пункт Первомайское – город Донецк: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства ДНР, опубликованном в его Telegram-канале.В представительстве ДНР добавили, что украинские войска в 12.00 мск выпустили по Гольмовскому пять снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, в мире, сцкк, донецк (днр), украина
12:13 26.07.2022 (обновлено: 12:22 26.07.2022)
 
Украинские военные снова обстреляли Донецк

ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из "Града" и десять снарядов по Донецку

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 10 ракет из "Града" и 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в совместном центре про контролю и координации.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11.45 (совпадает с мск - ред) - населенный пункт Невельское – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра; 12.00 - населенный пункт Артемовск – населенный пункт Горловка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 12.04 - населенный пункт Первомайское – город Донецк: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства ДНР, опубликованном в его Telegram-канале.
В представительстве ДНР добавили, что украинские войска в 12.00 мск выпустили по Гольмовскому пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреСЦККДонецк (ДНР)Украина
 
 
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