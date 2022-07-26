https://ria.ru/20220726/obstrel-1804979440.html

В Брянской области госпитализировали пострадавших при обстреле

В Брянской области госпитализировали пострадавших при обстреле - РИА Новости, 26.07.2022

В Брянской области госпитализировали пострадавших при обстреле

Пострадавшие при обстреле таможенного поста "Троебортное" в Брянской области получили ранения легкой и средней тяжести, они госпитализированы, сообщила РИА... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T11:57

2022-07-26T11:57

2022-07-26T12:01

происшествия

брянская область

специальная военная операция на украине

александр богомаз

курская область

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БРЯНСК, 26 июл – РИА Новости. Пострадавшие при обстреле таможенного поста "Троебортное" в Брянской области получили ранения легкой и средней тяжести, они госпитализированы, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что в ходе атаки на "Троебортное" с украинского дрона было сброшено взрывное устройство, а в результате обстрела пострадали четыре человека, им оказывается помощь."Да, взрослые. Госпитализированы в ближайшую больницу. Врачи занимаются. У кого-то легкое ранение, у кого-то средней тяжести", - сказала собеседница агентства.По предварительным данным, пострадавшие госпитализированы в медучреждение ближайшего населенного пункта в Курской области.

https://ria.ru/20220726/ukraina-1804975433.html

https://ria.ru/20220722/opasnost-1804275442.html

брянская область

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, брянская область, александр богомаз, курская область