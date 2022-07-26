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В Брянской области госпитализировали пострадавших при обстреле - РИА Новости, 26.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/obstrel-1804979440.html
В Брянской области госпитализировали пострадавших при обстреле
В Брянской области госпитализировали пострадавших при обстреле - РИА Новости, 26.07.2022
В Брянской области госпитализировали пострадавших при обстреле
Пострадавшие при обстреле таможенного поста "Троебортное" в Брянской области получили ранения легкой и средней тяжести, они госпитализированы, сообщила РИА... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T11:57
2022-07-26T12:01
происшествия
брянская область
специальная военная операция на украине
александр богомаз
курская область
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БРЯНСК, 26 июл – РИА Новости. Пострадавшие при обстреле таможенного поста "Троебортное" в Брянской области получили ранения легкой и средней тяжести, они госпитализированы, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что в ходе атаки на "Троебортное" с украинского дрона было сброшено взрывное устройство, а в результате обстрела пострадали четыре человека, им оказывается помощь."Да, взрослые. Госпитализированы в ближайшую больницу. Врачи занимаются. У кого-то легкое ранение, у кого-то средней тяжести", - сказала собеседница агентства.По предварительным данным, пострадавшие госпитализированы в медучреждение ближайшего населенного пункта в Курской области.
https://ria.ru/20220726/ukraina-1804975433.html
https://ria.ru/20220722/opasnost-1804275442.html
брянская область
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происшествия, брянская область, александр богомаз, курская область
11:57 26.07.2022 (обновлено: 12:01 26.07.2022)
 
В Брянской области госпитализировали пострадавших при обстреле

В Брянской области госпитализировали раненных при обстреле таможенного поста "Троебортное"

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 26 июл – РИА Новости. Пострадавшие при обстреле таможенного поста "Троебортное" в Брянской области получили ранения легкой и средней тяжести, они госпитализированы, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что в ходе атаки на "Троебортное" с украинского дрона было сброшено взрывное устройство, а в результате обстрела пострадали четыре человека, им оказывается помощь.
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"Да, взрослые. Госпитализированы в ближайшую больницу. Врачи занимаются. У кого-то легкое ранение, у кого-то средней тяжести", - сказала собеседница агентства.
По предварительным данным, пострадавшие госпитализированы в медучреждение ближайшего населенного пункта в Курской области.
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