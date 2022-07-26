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Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 52 раза - РИА Новости, 26.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 52 раза
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 52 раза - РИА Новости, 26.07.2022
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 52 раза
Украинские войска за сутки обстреляли Донецкую Народную Республику 52 раза, выпустив 316 боеприпасов, погиб мирный житель, пятеро получили ранения, сообщает... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T09:08
2022-07-26T09:22
специальная военная операция на украине
в мире
днр
украина
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли Донецкую Народную Республику 52 раза, выпустив 316 боеприпасов, погиб мирный житель, пятеро получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... (выпущено - ред.) 316 единиц различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц, в т.ч. дети 2007 и 2008 г.р., в Старомихайловке и Горловке, из них двое с ранее освобожденных н.п. Кирилловка и Владимировка", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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в мире, днр, украина
09:08 26.07.2022 (обновлено: 09:22 26.07.2022)
 
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 52 раза

Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 52 раза, были ранены пять мирных жителей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли Донецкую Народную Республику 52 раза, выпустив 316 боеприпасов, погиб мирный житель, пятеро получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... (выпущено - ред.) 316 единиц различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц, в т.ч. дети 2007 и 2008 г.р., в Старомихайловке и Горловке, из них двое с ранее освобожденных н.п. Кирилловка и Владимировка", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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