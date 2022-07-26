https://ria.ru/20220726/obstrel-1804935280.html

Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 52 раза

Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 52 раза - РИА Новости, 26.07.2022

Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 52 раза

Украинские войска за сутки обстреляли Донецкую Народную Республику 52 раза, выпустив 316 боеприпасов, погиб мирный житель, пятеро получили ранения, сообщает... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T09:08

2022-07-26T09:08

2022-07-26T09:22

специальная военная операция на украине

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украина

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли Донецкую Народную Республику 52 раза, выпустив 316 боеприпасов, погиб мирный житель, пятеро получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... (выпущено - ред.) 316 единиц различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц, в т.ч. дети 2007 и 2008 г.р., в Старомихайловке и Горловке, из них двое с ранее освобожденных н.п. Кирилловка и Владимировка", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина