https://ria.ru/20220726/obstrel-1804935280.html
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 52 раза
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 52 раза - РИА Новости, 26.07.2022
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 52 раза
Украинские войска за сутки обстреляли Донецкую Народную Республику 52 раза, выпустив 316 боеприпасов, погиб мирный житель, пятеро получили ранения, сообщает... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T09:08
2022-07-26T09:08
2022-07-26T09:22
специальная военная операция на украине
в мире
днр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803179464_0:0:3638:2046_1920x0_80_0_0_878d1dd94c1eba59d645efbf17f19246.jpg
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли Донецкую Народную Республику 52 раза, выпустив 316 боеприпасов, погиб мирный житель, пятеро получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... (выпущено - ред.) 316 единиц различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц, в т.ч. дети 2007 и 2008 г.р., в Старомихайловке и Горловке, из них двое с ранее освобожденных н.п. Кирилловка и Владимировка", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803179464_656:0:3387:2048_1920x0_80_0_0_3388ce46d0dc40bd205b9944831d7511.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, украина
09:08 26.07.2022 (обновлено: 09:22 26.07.2022)
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 52 раза
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 52 раза, были ранены пять мирных жителей