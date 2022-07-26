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Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное - РИА Новости, 26.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/obstrel-1804934560.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное
Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное - РИА Новости, 26.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка и поселок Минеральное в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним 10 снарядов калибрами... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T09:04
2022-07-26T09:14
в мире
украина
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка и поселок Минеральное в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним 10 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 08:45 – населенный пункт Невельское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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в мире, украина
09:04 26.07.2022 (обновлено: 09:14 26.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное

Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное снарядами калибра 152 и 122 миллиметра

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка и поселок Минеральное в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним 10 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 08:45 – населенный пункт Невельское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"На все — два дня". Как устранят главную проблему для Донецка
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
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