https://ria.ru/20220726/obstrel-1804934560.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное

Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное - РИА Новости, 26.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка и поселок Минеральное в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним 10 снарядов калибрами... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T09:04

2022-07-26T09:04

2022-07-26T09:14

в мире

украина

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка и поселок Минеральное в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним 10 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 08:45 – населенный пункт Невельское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220726/donbass-1804851290.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина