https://ria.ru/20220726/obstrel-1804922298.html
Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 26.07.2022
Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T04:01
2022-07-26T04:01
2022-07-26T04:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 03.46 (время совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Куйбышевский, Кировский районы): выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, украина
04:01 26.07.2022 (обновлено: 04:06 26.07.2022)
Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Донецку
ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка