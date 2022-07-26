https://ria.ru/20220726/obstrel-1804922298.html

Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Донецку

Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 26.07.2022

Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Донецку

Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T04:01

2022-07-26T04:01

2022-07-26T04:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg

ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 03.46 (время совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Куйбышевский, Кировский районы): выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220726/donetsk-1804921518.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина