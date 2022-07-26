https://ria.ru/20220726/netanyakhu-1805203201.html

Экс-премьер Израиля обвинил Ганца и Лапида в кризисе в отношениях с Россией

Экс-премьер Израиля обвинил Ганца и Лапида в кризисе в отношениях с Россией - РИА Новости, 27.07.2022

Экс-премьер Израиля обвинил Ганца и Лапида в кризисе в отношениях с Россией

Кризис в отношениях Израиля с Россией может привести к угрозе национальной безопасности, заявил бывший израильский премьер-министр и лидер партии "Ликуд"... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-26T22:03

2022-07-26T22:03

2022-07-27T02:07

в мире

мария захарова

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

россия

израиль

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июл — РИА Новости. Кризис в отношениях Израиля с Россией может привести к угрозе национальной безопасности, заявил бывший израильский премьер-министр и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху."Мы находимся в разгаре опасного кризиса в отношениях между Россией и Израилем. Мы можем и должны этот кризис преодолеть. На протяжении многих лет мы ответственно развивали сбалансированные отношения с Россией. Мы заботились о защите жизненно важных интересов Государства Израиль и его граждан: свобода репатриации евреев из России, еврейское образование, обширная деятельность еврейского агентства "Сохнут", выплата пенсий выходцам из России, перевоз в Израиль и предание земле останков старшего сержанта Захарии Баумеля, освобождение из заключения гражданки Израиля, оказание незамедлительной помощи при тушении обширного пожара на горе Кармель", — сказал он.Политик добавил, что прежде всего работал "для достижения одной главной цели, и мы ее достигли — координация действий для обеспечения безопасности между российской армией и армией Израиля в небе над Сирией", и эта координация действий является "фундаментальным элементом нашей национальной безопасности и имеет первостепенное значение"."Я обеспокоен тем, что то, что мы построили за эти годы, рушится прямо на наших глазах в последние недели. Когда мы с помощью Всевышнего вернемся к руководству страной, мы создадим стабильное, сильное и опытное правительство и исправим то, что сейчас рушится. А пока у меня есть одна просьба к (Яиру. — Прим. ред.) Лапиду и (Бени. — Прим. ред.) Ганцу — прекратите болтовню. Ваше поведение угрожает нашей национальной безопасности. Если кризис не остановить немедленно, это может привести к серьезному ущербу для нашей безопасности", — указал Нетаньяху.На прошлой неделе Минюст России обратился в суд с просьбой ликвидировать еврейское агентство "Сохнут", беседа по иску назначена на 28 июля. СМИ писали, что власти направили агентству требование приостановить деятельность в стране. Сама организация опровергала данные о прекращении работы в России. Агентство занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.Ранее израильский премьер Яир Лапид говорил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у России есть вопросы к агентству "Сохнут" с точки зрения соблюдения российского законодательства, но не нужно политизировать ситуацию и проецировать на весь комплекс российско-израильских отношений. Как отмечала представитель МИД России Мария Захарова, Москва сожалеет по поводу неконструктивной позиции Израиля в последние месяцы в отношении России.

https://ria.ru/20220726/sokhnut-1805135402.html

https://ria.ru/20220726/izrail-1804938177.html

https://ria.ru/20220721/izrail-1804156345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мария захарова, яир лапид (министр иностранных дел израиля), россия, израиль, биньямин нетаньяху